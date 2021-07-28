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futebol

Alaba teste positivo para Covid-19 e abandona treino no Real Madrid

Clube comunicou resultado de teste do único reforço merengue na temporada nesta quarta-feira. Defensor não corre risco de perder estreia no Campeonato Espanhol...

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 11:22

LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2021 às 11:22
Crédito: Reprodução/realmadrid
O Real Madrid anunciou que Alaba, único reforço do clube na temporada, testou positivo para a Covid-19 nesta quarta-feira. Na última terça-feira, o jornalista Sergio Quirante havia adiantado que o austríaco havia deixado as instalações merengues acompanhado por um membro do corpo médico.O atleta iniciou os treinamentos sob comando do técnico Carlo Ancelotti na última quinta-feira ao lado de jogadores como Kroos, Modric, Varane e Bale que voltaram de férias após a disputa da Eurocopa. O elenco se prepara para a estreia da La Liga no próximo dia 14 de agosto.
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No entanto, Alaba não preocupa para o início do Campeonato Espanhol. Por conta dos protocolos sanitários, o defensor terá que passar por um período de isolamento de 10 dias para superar a doença e se reincorporar aos trabalhos juntos com seus companheiros.
O austríaco é a segunda baixa por conta da Covid-19. Na última semana, Benzema também testou positivo para o novo coronavírus e não se reapresentou ao Real Madrid. O centroavante está isolado na França, mas deve chegar na Espanha na próxima semana.

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