Alaba rasga elogios a Benzema e diz sobre melhor do mundo: 'Não há muito debate no momento'

Alaba, defensor do Real Madrid, rasgou elogios a Karim Benzema durante entrevista ao "Bild". O austríaco afirmou que não há debate neste momento sobre o melhor jogador do mundo e espera que o centroavante francês não interrompa sua carreira.- Creio que não há muito debate nesse momento. O que está fazendo nessa temporada é uma loucura. Já era classe mundial, mas decidiu dar um passo à frente. Todos estão felizes por tê-lo na equipe. Espero que não seja sua última temporada.

> Veja a tabela da Champions League

O atleta também projetou o encontro contra Pep Guardiola na semifinal da Champions League. Alaba foi comandado pelo catalão no período em que esteve no Bayern de Munique.

- Não estamos em contato ultimamente, mas será bom revê-lo. Nós passamos bons tempos no Bayern. Mas desta vez é sobre provocá-lo.

Benzema é a grande expectativa de gols do Real Madrid na reta final da Champions League. Na competição, o camisa nove merengue anotou 12 gols, sendo sete nos últimos três jogos diante do Paris Saint-Germain e Chelsea.