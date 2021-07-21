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futebol

Alaba é apresentado no Real Madrid e herda camisa de Sergio Ramos

Defensor austríaco irá atuar sob comando do técnico Carlo Ancelotti com a camisa de número quatro, foge de comparações com espanhol e diz realizar um sonho...

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 11:46

LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2021 às 11:46
Crédito: Reprodução/realmadrid
Alaba foi apresentado como novo jogador do Real Madrid e irá vestir camisa de número quatro na próxima temporada. O austríaco herdou o manto de Sergio Ramos, mas evitou se comparar com o ex-capitão merengue e comentou sobre a responsabilidade que tem com o novo uniforme.- Ramos estee por uma década aqui e é um líder. Me disseram que era a única camisa disponível e não queria falar com outros companheiros para mudar este número. É uma honra. Representa força e liderança.
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O austríaco também afirmou estar realizando um sonho sendo jogador do gigante espanhol.
- É o maior clube do mundo. Estar aqui me enche de orgulho e só posso dizer que estou desejando vestir esta camisa. Decidi dar um passo na minha carreira. Recebi diversas ofertas, mas o Real Madrid sempre foi a primeira opção e é um sonho.
O defensor, que já iniciou os trabalhos de pré-temporada, afirmou que é um atleta flexível e que pode ser utilizado no setor de campo que o técnico Carlo Ancelotti pedir. Alaba também finalizou dizendo que não quer se comparar com ex-jogadores do clube e que irá buscar ser ele mesmo.

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