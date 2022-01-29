  • Al-Hilal, possível rival do Palmeiras no Mundial, está próximo de acertar com atacante ex-Manchester United
Odion Ighalo, ex-centroavante do Watford e Manchester United, chega no clube árabe para repor a saída de Gomis e disputar o Mundial de Clubes...

Publicado em 29 de Janeiro de 2022 às 11:31

O Al-Hilal, possível adversário do Palmeiras na final do Mundial de Clubes, está próximo de acertar a contratação do atacante Odion Ighalo, segundo o jornalista Fabrizio Romano. O nigeriano conseguiu ter sucesso com a camisa do Watford e também já foi atleta do Manchester United.O centroavante chega no clube da Arábia Saudita para repor a saída de Gomis, que deixou a equipe na última semana. O nigeriano chega após a confirmação da contratação de Michael, ex-Flamengo, e ainda pode ser inscrito para a disputa do torneio da Fifa.
> Veja a tabela do Mundial de Clubes
O técnico Leonardo Jardim terá pouco tempo para trabalhar o elenco com os novos reforços, uma vez que o Al-Hilal estreia no Mundial de Clubes no próximo dia seis de fevereiro. O clube aguarda o confronto entre Al-Jazira e As Pirae para saber quem será o seu adversário.
Caso avance de fase, o atual campeão da Champions League da Ásia irá encarar o Chelsea. Além de Michael e da possível chegada de Ighalo, o clube também possui outros nomes conhecidos, como Cuellar, Matheus Pereira, ex-West Brom, e Marega, ex-Porto.
Crédito: IghalovestiuascamisasdoManchesterUnitedeWatford(Divulgação/ManUtd

Tópicos Relacionados

palmeiras
Recomendado para você

Casa onde crianças viviam estava bagunçada e suja
Morre bebê internado com desnutrição severa em hospital na Grande Vitória
Imagem BBC Brasil
A série de ataques que fez Reino Unido classificar antissemitismo como 'emergência de segurança nacional'
Imagem de destaque
Shakira antes de Copacabana: estrela já fez show a R$ 5 em Uberlândia e foi jurada da Banheira do Gugu

