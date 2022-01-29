Al-Hilal, possível rival do Palmeiras no Mundial, está próximo de acertar com atacante ex-Manchester United

O Al-Hilal, possível adversário do Palmeiras na final do Mundial de Clubes, está próximo de acertar a contratação do atacante Odion Ighalo, segundo o jornalista Fabrizio Romano. O nigeriano conseguiu ter sucesso com a camisa do Watford e também já foi atleta do Manchester United.O centroavante chega no clube da Arábia Saudita para repor a saída de Gomis, que deixou a equipe na última semana. O nigeriano chega após a confirmação da contratação de Michael, ex-Flamengo, e ainda pode ser inscrito para a disputa do torneio da Fifa.
O técnico Leonardo Jardim terá pouco tempo para trabalhar o elenco com os novos reforços, uma vez que o Al-Hilal estreia no Mundial de Clubes no próximo dia seis de fevereiro. O clube aguarda o confronto entre Al-Jazira e As Pirae para saber quem será o seu adversário.
Caso avance de fase, o atual campeão da Champions League da Ásia irá encarar o Chelsea. Além de Michael e da possível chegada de Ighalo, o clube também possui outros nomes conhecidos, como Cuellar, Matheus Pereira, ex-West Brom, e Marega, ex-Porto.