futebol

Al-Hilal conquista Champions League da Ásia e garante vaga no Mundial de Clubes

Clube árabe venceu o Pohang Steelers por 2 a 0 e se tornou tetracampeão da competição do continente asiático
LanceNet

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 15:21

Nesta terça-feira, o Al-Hilal bateu o Pohang Steelers por 2 a 0 no Estádio Internacional Rei Fahd, na Arábia Saudita, e se tornou tetracampeão da Champions League da Ásia. Com o título, o clube árabe conquistou a vaga para representar o continente no Mundial de Clubes.Os gols da vitória dos sauditas foram marcados por Al Dawsari e Marega. Será a segunda vez em que o Al-Hilal disputará o Mundial de Clubes. A primeira ocasião foi em 2019, quando o clube acabou eliminado pelo Flamengo, que disputa a final da Libertadores e pode jogar o Mundial se for campeão.
Entre as equipes que já estão classificadas para o Mundial de Clubes de 2021 estão: Chelsea, Al-Hilal, Al Ahly, Monterrey, Auckland City e Al-Jazira. Palmeiras e Flamengo disputam a final da Libertadores neste sábado e decidem a vaga na competição.
