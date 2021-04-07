Al-Duhail tem cerca de um mês para definir se exercerá opção de compra de Dudu, do Palmeiras

Crédito: Divulgação/Al Duhail

O atual time de Dudu, Al-Duhail, do Catar, tem cerca de um mês para tomar uma decisão a respeito da continuação do jogador brasileiro no clube. Os árabes têm até 15 de maio para avisar ao Palmeiras se irão efetivar a opção de compra de 80% dos direitos econômicos do atacante. Tanto a data quanto a cláusula de venda foram estipuladas no contrato firmado pelos clubes na negociação do empréstimo, em julho do ano passado. A informação foi noticiada primeiramente pelo jornalista Danilo Lavieri, em seu blog no Uol Esporte.>> SBT levou a Champions League: lembre grandes eventos esportivos que já passaram fora da Globo

Após o período de confirmação da intenção de compra, a time catari terá mais 15 dias de prazo para transferir o dinheiro ao Palmeiras. O valor combinado é de € 6 milhões (por volta de R$ 40 milhões na cotação atual). Além disso, já foram pagos € 7 milhões (R$ 46 milhões) pelo empréstimo do jogador em 2020.Caso não contrate o ponta, o Al-Duhail terá de pagar uma multa de € 2,5 milhões (cerca de R$ 16 milhões) ao jogador. O Alviverde já se prepara para ficar sem Dudu pelos próximos anos e, inclusive, na última segunda-feira (5), deu sua camisa 7 (que estava vaga desde então) a Rony.