Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Al-Duhail tem cerca de um mês para definir se exercerá opção de compra de Dudu, do Palmeiras
futebol

Al-Duhail tem cerca de um mês para definir se exercerá opção de compra de Dudu, do Palmeiras

Após a confirmação da intenção de compra, o clube do Catar tem mais 15 dias para depositar os valores na conta do Verdão
...

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 15:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 abr 2021 às 15:00
Crédito: Divulgação/Al Duhail
O atual time de Dudu, Al-Duhail, do Catar, tem cerca de um mês para tomar uma decisão a respeito da continuação do jogador brasileiro no clube. Os árabes têm até 15 de maio para avisar ao Palmeiras se irão efetivar a opção de compra de 80% dos direitos econômicos do atacante. Tanto a data quanto a cláusula de venda foram estipuladas no contrato firmado pelos clubes na negociação do empréstimo, em julho do ano passado. A informação foi noticiada primeiramente pelo jornalista Danilo Lavieri, em seu blog no Uol Esporte.>> SBT levou a Champions League: lembre grandes eventos esportivos que já passaram fora da Globo
Após o período de confirmação da intenção de compra, a time catari terá mais 15 dias de prazo para transferir o dinheiro ao Palmeiras. O valor combinado é de € 6 milhões (por volta de R$ 40 milhões na cotação atual). Além disso, já foram pagos € 7 milhões (R$ 46 milhões) pelo empréstimo do jogador em 2020.Caso não contrate o ponta, o Al-Duhail terá de pagar uma multa de € 2,5 milhões (cerca de R$ 16 milhões) ao jogador. O Alviverde já se prepara para ficar sem Dudu pelos próximos anos e, inclusive, na última segunda-feira (5), deu sua camisa 7 (que estava vaga desde então) a Rony.
Em função do planejamento do clube, a diretoria palestrina pretende manter a quantia estabelecida no contrato e não deve abrir brechas para possíveis alterações solicitadas pela equipe do Oriente Médio. Afinal, o orçamento prevê R$ 80 milhões em vendas na temporada e já foram arrecadados cerca de R$ 30 milhões com as saídas de Hyoran, Vitinho e Emerson Santos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A Gazeta localizou desníveis, até mesmo, fora da área alagada
Desnível causou morte na Serra, diz PRF; saiba quando cabe processo por via precária
O ambiente de compras online é cada vez mais relevante para atender às expectativas dos clientes (Imagem: ADragan | Shutterstock)
De pneu a boia infantil: saiba os produtos que lideram as compras on-line no ES
Imagem de destaque
Chernobyl: a história das milhares de crianças atingidas pela catástrofe que foram tratadas em Cuba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados