Al-Duhail se despede de Luís Castro em jantar antes de chegada do português ao Botafogo

Luís Castro teve uma despedida com estilo do Qatar. O Al-Duhail preparou um jantar para o treinador português e os membros da comissão técnica na noite desta segunda-feira para comemorar o título da Copa do Emir, conquistado na última semana. O comandante está a caminho do Botafogo.+ Luís Oyama chega ao Rio, já fala como jogador do Botafogo e destaca: 'Me identifiquei com o clube'

O técnico recebeu um totem com o escudo do Al-Duhail, além de uma camisa assinada por todos os jogadores. Nas redes sociais e no site, o clube qatari soltou publicações de agradecimento pelo trabalho de Luís Castro.

O português chega ao Brasil nessa semana para iniciar os trabalhos no Botafogo. Ele vem acompanhado de cinco profissionais da comissão técnica, que também estavam no Al-Duhail.

A saída foi realizada de "forma amigável" entre as partes. Luís Castro era o plano A de John Textor, dono do Botafogo, desde a compra de 90% da SAF do clube.