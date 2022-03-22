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Al-Duhail se despede de Luís Castro em jantar antes de chegada do português ao Botafogo

Direção do clube qatari organizou um evento com os jogadores para se despedir oficialmente do treinador e membros da comissão técnica...
LanceNet

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Publicado em 

22 mar 2022 às 17:54

Publicado em 22 de Março de 2022 às 17:54

Luís Castro teve uma despedida com estilo do Qatar. O Al-Duhail preparou um jantar para o treinador português e os membros da comissão técnica na noite desta segunda-feira para comemorar o título da Copa do Emir, conquistado na última semana. O comandante está a caminho do Botafogo.+ Luís Oyama chega ao Rio, já fala como jogador do Botafogo e destaca: 'Me identifiquei com o clube'
O técnico recebeu um totem com o escudo do Al-Duhail, além de uma camisa assinada por todos os jogadores. Nas redes sociais e no site, o clube qatari soltou publicações de agradecimento pelo trabalho de Luís Castro.
O português chega ao Brasil nessa semana para iniciar os trabalhos no Botafogo. Ele vem acompanhado de cinco profissionais da comissão técnica, que também estavam no Al-Duhail.
A saída foi realizada de "forma amigável" entre as partes. Luís Castro era o plano A de John Textor, dono do Botafogo, desde a compra de 90% da SAF do clube.
Crédito: LuísCastro,futurotécnicodoBotafogo(Foto:Divulgação/Al-Duhail

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