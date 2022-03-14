Al-Duhail está na final da Copa do Emir, e Botafogo terá que aguardar a chegada de Luís Castro

O Botafogo terá que aguardar mais alguns dias para a chegada de seu novo treinador para a sequência da temporada. Isto porque o Al-Duhail, do técnico português Luís Castro, venceu o Al-Sadd nesta segunda-feira, por 3 a 2, pela semifinal da Copa do Emir, e garantiu a vaga na decisão da competição. O comandante irá encerrar sua passagem pelo Al-Duhail no próximo dia 18, quando encara o Al-Gharafa na decisão da competição nacional. Com isso, a equipe já anunciou que esse será o último jogo de Castro, que estará à frente do Glorioso no projeto apresentado por Jhon Textor.

Cabe salientar que o português tem contrato até o meio do ano com a equipe do Qatar. No entanto, a temporada do país, que sediará a Copa do Mundo 2022, já está na reta final. Na Liga, o Al-Sadd garantiu o título, mas foi derrotada pelo Al-Duhail nesta segunda, pela Copa do Emir.

Desde que Jhon Textor comprou a SAF do Botafogo, Luís Castro sempre foi o treinador preferido para iniciar o projeto. O português teve uma passagem marcante na base do Porto, o que agrada o americano. Esse modelo de formação de atletas é a inspiração para reerguer o Alvinegro.

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Apesar de ainda não ter desembarcado em terras cariocas, Luís Castro já fez análises e observou o elenco do Botafogo. O treinador chegou a sugerir contratações e tem acompanhado, mesmo que de longe, o trabalho que tem sido feito no time de General Severiano.