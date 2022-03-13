Al-Duhail confirma saída de Luís Castro e técnico assume Botafogo a partir do dia 19

Fim da novela: Luís Castro será treinador do Botafogo. O Al-Duhail lançou uma nota na noite deste domingo confirmando que o treinador português deixará a equipe no dia 18, data da final da Copa do Emir, para assumir a equipe brasileira.+ Outrora encaminhado, Saravia pede novas condições e negociação com o Botafogo dificulta

Castro, portanto, assumirá, de fato, o Botafogo a partir do próximo sábado. O português, vale lembrar, já estava se acostumando à realidade do clube - tendo reuniões com o departamento de futebol, fazendo análises sobre o elenco e até mesmo dando aval em reforços.

Na nota, o Al-Duhail afirmou que Castro deixa a equipe em "acordo mútuo" pelo bom relacionamento das boas partes e pelo treinador esperar até o fim da copa nacional para isso. Nesta segunda-feira, o time do português enfrenta o Al-Sadd nas semifinais - se passar, a final é na sexta-feira.NOTA DO AL-DUHAIL"A diretoria do clube resolveu aceitar o pedido de Luís Castro de terminar o contrato com a equipe em um acordo mútuo pelo bom relacionamento das duas partes.

A diretoria decidiu que o período que ele assumiu as decisões técnicas na equipe foi suficiente. Isso vem depois que ele recebeu uma oferta de um clube do Campeonato Brasileiro.

Com essa decisão, 18 de março será o último dia de Luís Castro no clube. O clube começará a buscar um novo treinador para treinar a equipe na AFC Champions League que começará em abril

A diretoria agradece Castro pelo tempo dele com a diretoria e deseja sucesso na nova experiência"