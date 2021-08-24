Al Ain, dos Emirados Árabes, faz proposta por João Gomes, do Flamengo

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

O volante João Gomes pode estar de saída do Flamengo. Isso porque o Rubro-Negro recebeu uma proposta Al Ain, dos Emirados Árabes, pelo jogador de apenas 20 anos. Os valores da proposta ainda estão mantidos sob sigilo. A informação foi dada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande, do Jornal "O Dia".

> Nova camisa 3 do Flamengo lançada! Veja galeria de fotos com o uniformeEntretanto, ainda segundo o jornal "O Dia", o time dos Emirados Árabes Unidos quer comprar parte dos direitos econômicos do volante para tê-lo de forma definitiva. Por outro lado, a reportagem informa que o montante oferecido pelo Al Ain é inferior ao que o Flamengo pretendia receber em uma futura venda por João Gomes.

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Mesmo com o interesse do mundo árabe, João Gomes está relacionado para a partida contra o Grêmio nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena do Grêmio, válida pelas quartas de final da Copa do Brasil. Hoje, para a posição, o Flamengo conta com Thiago Maia, recuperado da Covid-19, Willian Arão, Diego e o recém-contratado Andreas Pereira.