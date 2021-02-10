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futebol

Al Ahly x Palmeiras: saiba onde assistir

Sem TV aberta, a partida poderá ser assistida na TV por assinatura
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LanceNet

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Publicado em 

10 fev 2021 às 10:00

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 10:00

Crédito: (Arte: Thiago Rocha/Arte Palestrina
Em jogo válido pelo terceiro lugar do Mundial de Clubes da FIFA, Al Ahly e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (11), às 12h (horário de Brasília), no Estádio Cidade da Educação, em Doha, no Catar.
Palmeiras campeão! Relembre a trajetória do Verdão até o bi da LibertadoresNa partida contra o Tigres, do México, o Verdão perdeu por 1 a 0 e não conseguiu a vaga para a final da competição, assim como o Al Ahly, do Egito, que foi derrotado pelo Bayern de Munique – outro finalista – pelo placar de 2 a 0. As duas equipes decidem quem ficará em terceiro lugar do torneio.
Al Ahly x Palmeiras será transmitido pelo SporTV (TV por assinatura para todo o Brasil). O assinante poderá assistir ao jogo online pelo Globo Play. O NP/L! acompanhará o jogo em tempo real.

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