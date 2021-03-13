Airton vê o Cruzeiro no caminho das vitórias nos próximos jogos do time

Depois da viagem para Roraima, onde enfrentou o São Raimundo-RR e se classificou com muita dificuldade para a segunda fase da Copa do Brasil, o elenco do Cruzeiro retornou para Belo Horizonte na madrugada de sexta-feira e, neste sábado, se reapresentou para uma atividade na Toca da Raposa II. Esse foi o primeiro e único treino antes da partida contra o Athletic Club, de São João del-Rei. Os dois times se enfrentam na tarde de domingo, às 16h, no Mineirão, em confronto válido pela 4ª rodada do Campeonato Mineiro.

Titular nos dois últimos jogos do Maior de Minas, Airton comentou a respeito do duelo deste fim de semana, pregando respeito ao adversário, que conseguiu o acesso para a primeira divisão do estadual nesta temporada e, no momento, ocupa a terceira posição na tabela de classificação. -O time do Athletic parece ser uma equipe muito bem treinada, muito boa. A gente vai estudá-los hoje (sábado) para que possamos fazer um belo jogo amanhã no Mineirão- disse o atacante celeste. No vídeo acima, Airton comenta sobre as projeções da temporada e como está o ambiente no vestiário entre atletas mais novos e os veteranos. (Gustavo Aleixo/Cruzeiro)