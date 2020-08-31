Airton entra com ação contra o Flu cobrando direitos de imagem atrasados

Crédito: Divulgação/Fluminense

O Fluminense ganhou mais uma pendência judicial em relação ao volante Airton. De acordo com informação do site "Esporte News Mundo", o jogador de 30 anos entrou na 3º Vara Cível da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro com uma cobrança por volta de R$ 490 mil referentes a 17 meses de direitos de imagens atrasados.

Os documentos apontam que o meio-campista solicita a quitação de três parcelas de R$ 40 mil, outras duas de R$ 44 mil, além de outras 12 parcelas de R$ 14 mil. O Tricolor das Laranjeiras teria pago apenas sete parcelas, todas referentes ao ano de 2018.

A ação ainda exige que o Fluminense quite a dívida em um prazo de cinco dias. Caso contrário, será solicitada nos autos a penhora do montante da alegada dívida e aplicação de multa de 20% do valor da execução.