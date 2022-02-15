Ainda suspenso por acusação doping e à espera de julgamento, Miranda renova com o Vasco

Parte da novela terminou. O Vasco acertou a renovação com o zagueiro Miranda até o final do ano que vem. O zagueiro segue suspenso por tempo indeterminado enquanto aguarda julgamento na Conmebol da acusação de doping. Os valores do vínculo atual são menores dos que os do contrato anterior do jogador com o Cruz-Maltino. A extensão contratual foi informada primeiramente pelo "Jogada 10" e confirmada pelo LANCE!. Miranda foi pego no exame antidoping de uma partida pela Copa Sul-Americana em dezembro de 2020. Ele nega o uso intencional da substância proibida canrenona. Suspenso preventivamente quase um ano depois, ele foi defendido pelo Vasco, que disse acreditar no jogador.