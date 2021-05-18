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Ainda sem novo treinador, Corinthians segue preparação para enfrentar o Sport Huancayo

Atividade do dia foi comandada novamente por Fernando Lázaro e Mauro da Silva e contou com trabalho de posicionamento e treino técnico em campo reduzido...

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 12:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mai 2021 às 12:31
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na manhã desta terça-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians realizou o segundo treino preparatório para encarar o Sport Huancayo-PER, na próxima quinta, às 21h30, na Neo Química Arena, pela quinta rodada da primeira fase da Copa Sul-Americana. O Timão segue sem um novo treinador.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
GALERIA> Veja 30 técnicos brasileiros sem clube atualmente
A atividade do dia foi, novamente, comandada pelo analista de desempenho Fernando Lázaro e o observador técnico Mauro da Silva. Eles estarão no banco de reservas para orientar a equipe nesta quinta, pela competição continental.
No Campo 3 (Roberto Rivellino), os atletas participaram do aquecimento comandado pelo preparador físico Flávio de Oliveira. Em seguida, o elenco foi dividido para duas atividades diferentes.Mauro da Silva organizou um treino técnico em campo reduzido de oito contra oito e um coringa que atuava para as duas equipes. Enquanto isso, Lázaro preparou uma atividade para ajustar o posicionamento e a movimentação dos jogadores no gramado.
Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de coronavírus. As informações são fornecidas pela assessoria do clube.
Suspenso pelo terceiro amarelo, Fábio Santos é desfalque certo contra o Huancayo, assim como Jemerson, que teve lesão constatada na coxa esquerda. A definição do time titular ficará para a véspera do jogo desta quinta-feira.
O Timão volta a treinar na tarde desta quarta-feira, no CT Joaquim Grava, para o segundo dia de atividades antes da partida pela Copa Sul-Americana. Já sem chances de classificação para as oitavas de final em seu grupo, o Corinthians cumpre tabela nas duas rodadas finais desta primeira fase da competição.

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