Ainda sem novo treinador, Corinthians segue preparação para enfrentar o Sport Huancayo

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na manhã desta terça-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians realizou o segundo treino preparatório para encarar o Sport Huancayo-PER, na próxima quinta, às 21h30, na Neo Química Arena, pela quinta rodada da primeira fase da Copa Sul-Americana. O Timão segue sem um novo treinador.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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A atividade do dia foi, novamente, comandada pelo analista de desempenho Fernando Lázaro e o observador técnico Mauro da Silva. Eles estarão no banco de reservas para orientar a equipe nesta quinta, pela competição continental.

No Campo 3 (Roberto Rivellino), os atletas participaram do aquecimento comandado pelo preparador físico Flávio de Oliveira. Em seguida, o elenco foi dividido para duas atividades diferentes.Mauro da Silva organizou um treino técnico em campo reduzido de oito contra oito e um coringa que atuava para as duas equipes. Enquanto isso, Lázaro preparou uma atividade para ajustar o posicionamento e a movimentação dos jogadores no gramado.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de coronavírus. As informações são fornecidas pela assessoria do clube.

Suspenso pelo terceiro amarelo, Fábio Santos é desfalque certo contra o Huancayo, assim como Jemerson, que teve lesão constatada na coxa esquerda. A definição do time titular ficará para a véspera do jogo desta quinta-feira.