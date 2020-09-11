Ainda sem nome para a presidência do Santos, Movimento dos Santistas define pilares de campanha

Crédito: Santa Portal

Em reunião virtual realizada nesta quinta-feira (10), o Movimento dos Santistas, grupo de pacificação entre membros da oposição do Santos, definiu as suas frentes de gestão, visando indicar um candidato à presidência do clube, no pleito previsto para a primeira quinzena de dezembro.

O grupo, popularmente batizado de “chapão”, ainda não definiu os concorrentes à presidente e vice, o que deve acontecer até o fim do mês, mas já alinhou as prioridades da gestão, caso eleita.

Serão cinco os pontos principais:

1. Governança transparente2. Modelo sustentável de finanças3. Reposicionamento da marca4. Criar processo para o futebol, priorizando as categorias de base5. Relacionamento com os sócios

Alguns membros do movimento já têm se reunido com integrantes do quadro associativo santista para apresentar a ideologia. O coletivo tem se aproximado de grupos visando condições de fortalecimento das suas estratégias. Nome da chapa

Um dos pontos discutidos na reunião foi o nome que a chapa seria batizada, quando protocolada eleitoralmente, em novembro. Embora o martelo ainda não tenha sido batido, a alcunha “União pelo Santos” agradou o grupo e tem grandes chances de ser escolhida.

Cenário atual

Até o momento, o Peixe conta com sete pré-candidatos à presidência: Daniel Curi, Esmeraldo Tarquinio, Fernando Silva, Ricardo Agostinho, Rodrigo Marino e Vágner Lombardi. O oitavo nome sairá justamente do Movimento dos Santistas. Todos que se colocaram à disposição até aqui, além dos integrantes do Movimento dos Santistas, são opositores da atual gestão, que poderá também lançar um postulante ao cargo máximo do clube.