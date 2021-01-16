  • Ainda sem jogar na rodada, Flamengo sai do G4 após 19 rodadas; veja e simule a tabela do Brasileirão
futebol

Rubro-Negro foi ultrapassado pelo Grêmio na última noite. Próximo jogo será diante do Goiás, nesta segunda-feira, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

Publicado em 16 de Janeiro de 2021 às 18:25

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Com o confronto entre Palmeiras e Grêmio deste sábado, era inevitável para o Flamengo deixar o G4 do Campeonato Brasileiro. O resultado no Allianz Parque foi um empate em 1 a 1 e, com isso, o clube que ultrapassou o Rubro-Negro foi o Tricolor, agora com um ponto à frente. Confira e simule a tabela aqui.Ainda sem jogar pela 30ª rodada, o Flamengo está com 49 pontos, na quinta colocação. Já o Grêmio, com 50, assumiu a quarta posição, enquanto o Palmeiras encostou na traseira do Fla, com 48 pontos somados e em sexto.
É neste cenário que o time de Rogério de Ceni entrará em campo para enfrentar o Goiás nesta segunda, ainda mais pressionado para voltar à zona de classificação direta à Libertadores e, posteriormente, seguir na briga pelo título brasileiro.
Para se ter dimensão da derrocada, o Flamengo - até ontem - estava no G4 desde a 11ª rodada, quando retornou após - curiosamente - triunfar sobre o Goiás, o rival da vez, por 2 a 1. À época, a equipe comandada por Domènec Torrent estava a um ponto do líder, que era o Atlético-MG.
A SITUAÇÃO ATUAL NA TABELA
São três rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro. A diferença para o líder São Paulo, contudo, permanece em sete pontos. Neste dia 18, o Rubro-Negro inicia uma sequência de cinco partidas fora do Rio de Janeiro diante do Goiás, no Estádio da Serrinha, em Goiânia. A bola rola às 20h.

Tópicos Relacionados

flamengo
Recomendado para você

Imagem de destaque
A duplicação da BR 262 e os desafios das desapropriações
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade

