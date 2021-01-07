Ainda sem ir a campo, Diego Alves segue no DM na reapresentação do Flamengo

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

No dia seguinte à derrota para o Fluminense, o Flamengo se reapresentou no Ninho do Urubu, já visando o embate contra o Ceará, no domingo. Os titulares realizaram apenas um treino regenerativo, como de praxe, enquanto Diego Alves segue o tratamento no departamento médico.

+ ATUAÇÕES: Arrascaeta e Willian Arão se salvam em derrota do FlamengoO camisa 1 também fez fortalecimento na academia, o que tem ocorrido desde que o clube comunicou a sua lesão na coxa direita, na última semana. Quem também tratou de lesão foi Léo Pereira, outro desfalque do Fla-Flu por ter sido um entorse no tornozelo direito. Ambos devem seguir fora na próxima rodada.

Por outro lado, Vitinho - suspenso no jogo passado - estará novamente à disposição de Rogério Ceni, já pressionado após um início ruim (aproveitamento de 48.5%). O duelo contra o Ceará será às 16h deste domingo, no Maracanã e válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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