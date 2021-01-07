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futebol

Ainda sem ir a campo, Diego Alves segue no DM na reapresentação do Flamengo

Goleiro titular da equipe de Rogério Ceni deve permanecer como desfalque, pelo terceiro jogo consecutivo. O próximo duelo do Fla será contra o Ceará, no domingo...
LanceNet

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Publicado em 

07 jan 2021 às 17:54

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 17:54

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
No dia seguinte à derrota para o Fluminense, o Flamengo se reapresentou no Ninho do Urubu, já visando o embate contra o Ceará, no domingo. Os titulares realizaram apenas um treino regenerativo, como de praxe, enquanto Diego Alves segue o tratamento no departamento médico.
+ ATUAÇÕES: Arrascaeta e Willian Arão se salvam em derrota do FlamengoO camisa 1 também fez fortalecimento na academia, o que tem ocorrido desde que o clube comunicou a sua lesão na coxa direita, na última semana. Quem também tratou de lesão foi Léo Pereira, outro desfalque do Fla-Flu por ter sido um entorse no tornozelo direito. Ambos devem seguir fora na próxima rodada.
Por outro lado, Vitinho - suspenso no jogo passado - estará novamente à disposição de Rogério Ceni, já pressionado após um início ruim (aproveitamento de 48.5%). O duelo contra o Ceará será às 16h deste domingo, no Maracanã e válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.
> Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro
Com 49 pontos, o time de Ceni segue a sete pontos de distância do líder São Paulo, que perdeu para o Red Bull Bragantino nesta quarta e está com 56 pontos. O Atlético-MG, que também tem 49, não atuará neste meio de semana.

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