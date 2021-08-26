Ainda sem Fagner e Adson, Corinthians segue preparação para encarar o Grêmio

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na tarde desta quinta-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians realizou o penúltimo treinamento preparatório para o duelo diante do Grêmio, que acontece no próximo sábado, às 21h, na Arena do Grêmio, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fagner e Adson novamente foram desfalques.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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As atividades do dia aconteceram nos Campos 2 e 3. Primeiro, o elenco realizou o aquecimento. Em seguida, os atletas participaram de um trabalho coordenativo sob as orientações do preparador físico Flávio de Oliveira.

Na sequência, o técnico Sylvinho promoveu um treinamento tático em campo reduzido. Por fim, os jogadores praticaram bolas paradas defensivas de olho no adversário deste fim de semana, que é forte nesse tipo de jogada.O lateral-direito Fagner deu sequência no tratamento das dores na panturrilha direita e permanece como dúvida para o duelo deste sábado. O meio-campista Adson, que sofreu um trauma na vitória diante do Athletico-PR, na Arena da Baixada, também não foi ao gramado e fez trabalhos na parte interna do CT. Caso não treine nesta sexta-feira, a chance é grande de ficar fora da partida.

Já meia Renato Augusto, que na última quarta-feira não foi a campo para realizar uma atividade de fortalecimento na academia e no LabR9, treinou no gramado com o restante do grupo e deve estar entre os relacionados.

Se a dupla citada acima não estiver mesmo em condições de jogo, um possível Corinthians é: Cássio; Fagner (Du Queiroz), João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Roni e Giuliano; Gustavo Mosquito, Adson (Marquinhos) e Jô.