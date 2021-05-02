Ainda sem enviar proposta, Botafogo tem concorrência por Luís Oyama; staff do atleta gosta do clube

Crédito: Divulgação/Mirassol

A diretoria do Botafogo procura nomes para reforçar a equipe após a campanha irregular na primeira fase do Campeonato Carioca. Um dos atletas monitorados para a posição de volante - um dos setores considerados que necessitam de reforços - é o de Luís Oyama, do Mirassol. O Alvinegro, contudo, não está sozinho: quatro equipes entre as Séries A e B do Brasileirão sondaram o jogador.

A diferença delas é que, diferente do Botafogo, procuraram o Mirassol e os representantes do jogador para buscar informações oficiais sobre uma possível transferência. O Alvinegro, até o momento de publicação desta matéria, não passou do interesse: sem fazer nenhum tipo de investida formal.

Vale ressaltar que nenhuma das quatro equipes fez uma proposta oficial, apenas sondagens e buscaram informações diretamente. A vida de Luís Oyama será resolvida apenas após o fim do Campeonato Paulista, já que o Mirassol está praticamente garantido na segunda fase da competição.

O Botafogo mira a contratação de um volante e Luís Oyama é um dos principais nomes da pauta do clube de General Severiano, mas ainda não houve o "próximo passo", o fator em que o Alvinegro se colocasse como um real interessado no futebol do meio-campista.