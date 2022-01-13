Ainda sem Endrick, Palmeiras goleia o Mauá e avança de fase na Copinha

Em busca do sonho do título inédito da Copinha, o Palmeiras venceu o Mauá por 4 a 0, em Diadema, na tarde desta quinta-feira pela segunda fase da competição. Mesmo sem jogar tão bem e com a volta de jogadores afastados pela Covid-19, o Alviverde se garantiu na terceira fase com gols de Fabinho, Garcia, Vitinho e Kevin. Agora o próximo adversário é o Atlético-GO.

Verdão vai mal no primeiro tempo, sofre sustos, mas consegue abrir o placar

Com o adversário muito fechado no primeiro tempo, o Verdão teve muita dificuldade para chegar perto do gol, enquanto sofria com contra-ataques. Tanto é que os primeiros lances de perigo foram do jovem clube paulista, um deles com grande defesa do goleiro Mateus. A primeira boa chance palmeirense veio depois dos 20 minutos, quando João Pedro acertou a trave.

Pouco tempo depois, em boa cobrança de escanteio de Gabriel Silva, Fabinho aproveitou e desviou de cabeça para o gol, abrindo o placar. Em seguida, o Mauá teve um bom lance entre os zagueiros do Verdão, mas Beijinho finalizou mal, levando o jogo para o intervalo com vantagem para a equipe verde.

Time melhora no segundo tempo, comete erros, mas vence por goleada

Na volta do intervalo, com a entrada de Kevin, o Palmeiras melhorou, apesar de ainda levar sustos defensivos. Depois de ensaiar em um lance idêntico, Vanderlan cruzou para Garcia, que chutou cruzado, sem chance para o goleiro rival, balançando a rede e ampliando o placar em Diadema. O Alviverde seguia desperdiçando chances de gol e errando passes no setor ofensivo.

Apesar desses equívocos, o time acabou aproveitando as oportunidades no fim. Primeiro com Vitinho, que aproveitou falha da zaga e rebote do goleiro para colocar 3 a 0 no placar. Depois foi a vez de Kevin, que acertou um lindo chute e um golaço de fora da área, selando a goleada palmeirense por 4 a 0.

Com o resultado, o Palmeiras garante classificação na terceira fase da Copinha, para enfrentar o Atlético-GO em local e data ainda a serem confirmados.