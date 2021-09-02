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Ainda sem Adson, Corinthians faz treino por setores em preparação para encarar o Juventude

Jovem atacante ainda se recupera de pancada que sofreu contra o Athletico-PR e desfalcou mais uma vez o treino do Timão. Atletas de defesa e ataque fizeram atividades específicas...

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 18:25

LanceNet

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Publicado em 

02 set 2021 às 18:25
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na tarde desta quinta-feira, o Corinthians deu sequência na preparação para o próximo compromisso válido pelo Campeonato Brasileiro, que acontece na terça, dia 7 de setembro, às 21h30, na Neo Química Arena, quando o Timão recebe o Juventude em jogo que encerra o primeiro turno da competição nacional. O ponto negativo no treino foi mais uma vez a ausência de Adson.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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No Campo 3, os atletas participaram do aquecimento e de um trabalho de rondo (bobinho). Em seguida, o técnico Sylvinho separou os atletas, e os zagueiros e laterais ficaram com ele para um trabalho específico.
Enquanto isso, meio-campistas e atacantes foram ao Campo 4 para treino de movimentação ofensiva e finalizações com os auxiliares Doriva e Alex Meschini.A nota negativa da atividade foi o meia Adson, que segue em recuperação de um trauma sofrido na partida diante do Athletico, no último dia 21 de agosto. Nesta quinta-feira, o camisa 28 foi ao gramado com o fisioterapeuta Caio Mello para alguns exercícios específicos, sem ainda poder trabalhar com o grupo.
Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.
O Corinthians continua os ajustes para encarar o Juventude em sessão de treino marcada para a manhã desta sexta-feira. Depois dos trabalhos, o Timão apresentará o recém-contratado Roger Guedes, que trabalha para estrear na próxima terça-feira, sendo relacionado primeiramente para ficar no banco.

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