Ainda sem Adson, Corinthians faz treino por setores em preparação para encarar o Juventude

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na tarde desta quinta-feira, o Corinthians deu sequência na preparação para o próximo compromisso válido pelo Campeonato Brasileiro, que acontece na terça, dia 7 de setembro, às 21h30, na Neo Química Arena, quando o Timão recebe o Juventude em jogo que encerra o primeiro turno da competição nacional. O ponto negativo no treino foi mais uma vez a ausência de Adson.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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No Campo 3, os atletas participaram do aquecimento e de um trabalho de rondo (bobinho). Em seguida, o técnico Sylvinho separou os atletas, e os zagueiros e laterais ficaram com ele para um trabalho específico.

Enquanto isso, meio-campistas e atacantes foram ao Campo 4 para treino de movimentação ofensiva e finalizações com os auxiliares Doriva e Alex Meschini.A nota negativa da atividade foi o meia Adson, que segue em recuperação de um trauma sofrido na partida diante do Athletico, no último dia 21 de agosto. Nesta quinta-feira, o camisa 28 foi ao gramado com o fisioterapeuta Caio Mello para alguns exercícios específicos, sem ainda poder trabalhar com o grupo.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.