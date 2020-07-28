Ainda sem a vaga, Internacional mede forças com o Aimoré

Crédito: Divulgação/Internacional

A tarde de quarta-feira será agitada no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. A partir das 15h (Horário de Brasília), o Internacional decide a sua situação no Gauchão diante do Aimoré.Após cinco rodadas na fase de grupos, o Colorado se encontra na liderança da chave A, com oito pontos. Apesar da situação ‘cômoda’, o Inter precisa vencer o seu jogo para garantir a vaga na semifinal.

Na escalação, o Colorado vai com força máxima. Eduardo Coudet poupou alguns jogadores na rodada passada e agora quer ir com tudo para recuperar o padrão de jogo e dar uma resposta ao torcedor.

Por outro lado, o Aimoré não tem mais chances de classificação para a próxima fase e apenas cumpre tabela. Porém, em caso de vitória, ele garante uma vaga na Série D do Brasileirão 2020.

Prováveis Escalações

Internacional: Marcelo Lomba; Saravia, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Moisés; Musto, Edenilson, Marcos Guilherme (Thiago Galhardo) e Boschilia; D'Alessandro e Paolo Guerrero. Técnico: Eduardo Coudet.