AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Ainda sem a vaga, Internacional mede forças com o Aimoré

Colorado e Aimoré se enfrentam nesta quarta-feira, a partir das 15h (Horário de Brasília), em Alvorada...

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 19:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jul 2020 às 19:27
Crédito: Divulgação/Internacional
A tarde de quarta-feira será agitada no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. A partir das 15h (Horário de Brasília), o Internacional decide a sua situação no Gauchão diante do Aimoré.Após cinco rodadas na fase de grupos, o Colorado se encontra na liderança da chave A, com oito pontos. Apesar da situação ‘cômoda’, o Inter precisa vencer o seu jogo para garantir a vaga na semifinal.
Na escalação, o Colorado vai com força máxima. Eduardo Coudet poupou alguns jogadores na rodada passada e agora quer ir com tudo para recuperar o padrão de jogo e dar uma resposta ao torcedor.
Por outro lado, o Aimoré não tem mais chances de classificação para a próxima fase e apenas cumpre tabela. Porém, em caso de vitória, ele garante uma vaga na Série D do Brasileirão 2020.
Prováveis Escalações
Internacional: Marcelo Lomba; Saravia, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Moisés; Musto, Edenilson, Marcos Guilherme (Thiago Galhardo) e Boschilia; D'Alessandro e Paolo Guerrero. Técnico: Eduardo Coudet.
Aimoré: Luiz Felipe; Bruno, Renato, Pablo e Germano; Diego Gomes, Felipe Guedes, Mardley e Wagner; Nino Paraíba (Isaías) e Matheus Rodrigues. Técnico: Hélio Vieira.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

'Precisa de conchavos', diz Marina Lima sobre artistas que ficaram de fora do Rock in Rio
Cantora Marina Lima apresenta show "Marina 70" em outubro em Vitória
Protesto no Rio de Janeiro em 1968, durante a ditadura militar
Velhos amigos, novos encontros e vivas memórias
Imagem de destaque
Justiça decide intimar vereador condenado por estupro a usar tornozeleira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados