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Ainda com dores no joelho, Pedro, do Flamengo, é vetado da partida contra o Cuiabá

Pedro chegou a ser relacionado para enfrentar o Dourado, mas não se recuperou a tempo de uma pancada e, assim, foi vetado pelo Departamento Médico do clube...
LanceNet

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Publicado em 

17 out 2021 às 19:49

Publicado em 17 de Outubro de 2021 às 19:49

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O Flamengo teve uma baixa de última hora para a partida contra o Cuiabá neste domingo, às 20h30, no Maracanã. Ainda com dores no joelho direito, Pedro não se recuperou a tempo da pancada que sofreu no último compromisso do Rubro-Negro e, assim, foi vetado pelo Departamento Médico do clube.> Em grande fase, Diego Alves chega a 200 jogos no Flamengo; veja números!O Fla ainda informou que o atacante será reavaliado na segunda-feira, no Ninho do Urubu. O lance em questão aconteceu na vitória contra o Juventude, na última quarta-feira. Após o duelo, Pedro foi avaliado no CT e chegou a ser relacionado para enfrentar o Dourado.
> Veja a tabela do Brasileirão
Dessa forma, para o ataque nesta noite, o Flamengo conta com Lázaro, Vitinho, Kenedy e Vitor Gabriel no banco de reservas. Em tempo: o LANCE! transmite a partida em tempo real (clique aqui e acompanhe).

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