Ainda com dores no joelho, Pedro, do Flamengo, é vetado da partida contra o Cuiabá

O Flamengo teve uma baixa de última hora para a partida contra o Cuiabá neste domingo, às 20h30, no Maracanã. Ainda com dores no joelho direito, Pedro não se recuperou a tempo da pancada que sofreu no último compromisso do Rubro-Negro e, assim, foi vetado pelo Departamento Médico do clube.> Em grande fase, Diego Alves chega a 200 jogos no Flamengo; veja números!O Fla ainda informou que o atacante será reavaliado na segunda-feira, no Ninho do Urubu. O lance em questão aconteceu na vitória contra o Juventude, na última quarta-feira. Após o duelo, Pedro foi avaliado no CT e chegou a ser relacionado para enfrentar o Dourado.