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futebol

Agustina, zagueira do Palmeiras, é convocada para Seleção da Argentina

Zagueira irá desfalcar o Verdão entre os dias 23 de novembro e 1 de dezembro
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Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 18:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 nov 2020 às 18:18
Crédito: Divulgação
Na última segunda-feira (2), Agustina, zagueira do Palmeiras, foi convocada para amistosos da Seleção Argentina de Futebol Feminino. As duas partidas serão contra o Brasil. Ela desfalca o time alviverde entre os dias 23 de novembro e 1 de dezembro.
As datas e locais de partidas ainda serão divulgadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), juntamente com a convocação das atletas.
A zagueira vem atuando como lateral direita em algumas partidas do Verdão e falou sobre a Seleção Brasileira e o crescimento do futebol argentino:
– Sabemos a potência mundial que é o Brasil, mas sempre é bom se medir ao lado de grandes países. A nossa Seleção está em crescimento e acho importante participarmos de amistosos. Sempre desfruto de enfrentar o Brasil, pois o sabor de um clássico Su-Americano é especial. Agustina Barroso está em muitas das convocações do técnico Carlos Borrello. Além disso, a atleta recebe a faixa de capitã do time em alguns momentos. Mesmo assim, a zagueira afirma ter nervosismo em cada convocação:
– Ainda sinto um frio na barriga e um nó na garganta quando descubro que vou defender a Argentina. É uma alegria muito grande ver o meu nome na lista de convocadas, tenho orgulho em poder vestir a camisa do meu país e satisfação ao trabalho que tem sido feito.
A conquista mais recente da Seleção Argentina foi em 2019, quando foi medalhista de prata nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru.

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