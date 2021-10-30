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futebol

Aguirre sofre com desfalques no Internacional

Para encarar o São Paulo, o Colorado está com uma lista de sete jogadores fora de combate...

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 15:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 out 2021 às 15:51
Crédito: Twitter Brasileirão / Ricardo Duarte/SC Internacional
Aos trancos e barrancos, o Internacional de Diego Aguirre segue vivo na briga por uma vaga na próxima edição da Libertadores da América.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Neste domingo, o Colorado encara o São Paulo e a expectativa é que o time possa se aproveitar do momento instável do adversário.
Desfalques
Na véspera do confronto, o técnico Aguirre perdeu três jogadores e aumentou a sua lista de desfalques para o duelo no Morumbi.
Taison, Moisés e Palacios sentiram problemas físicos e, após a avaliação do departamento médico, a decisão foi descartar o trio para o jogo.
Além dos jogadores citados acima, Aguirre não conta com o goleiro Daniel, lesionado e Gabriel Mercado, Rodrigo Dourado e Patrick, suspensos.

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