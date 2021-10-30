Aguirre sofre com desfalques no Internacional

Crédito: Twitter Brasileirão / Ricardo Duarte/SC Internacional

Aos trancos e barrancos, o Internacional de Diego Aguirre segue vivo na briga por uma vaga na próxima edição da Libertadores da América.

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Neste domingo, o Colorado encara o São Paulo e a expectativa é que o time possa se aproveitar do momento instável do adversário.

Desfalques

Na véspera do confronto, o técnico Aguirre perdeu três jogadores e aumentou a sua lista de desfalques para o duelo no Morumbi.

Taison, Moisés e Palacios sentiram problemas físicos e, após a avaliação do departamento médico, a decisão foi descartar o trio para o jogo.