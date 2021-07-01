Aguirre lamenta os contra-ataques cedidos ao Palmeiras

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Diego Aguirre conheceu a sua primeira derrota no retorno ao Internacional. Diante do Palmeiras, o Colorado foi superado por 2 a 1, com direito a um gol nos minutos finais da partida.

Nos vestiários, o uruguaio concedeu entrevista coletiva e reconheceu os erros da sua equipe, principalmente ao ceder contra-ataques ao adversário, uma especialidade do time dirigido por Abel Ferreira.

‘Foi um erro nosso a perda de bola. Eles contra-atacaram bem. Eu falei que cometemos alguns erros e pagamos caro. Acho que tínhamos controlado o jogo. A intenção foi ganhar a todo momento. Tínhamos um homem a mais. Colocamos Vinicius e Boschilia para ter mais força no ataque. Com a intenção de ganhar o jogo, ficamos um pouco mal posicionados para receber os contra-ataques', declarou.