Aguirre define escalação do Internacional para encarar o Atlético-GO, nesta segunda

Na briga para conseguir uma vaga na Copa Libertadores da América de 2022, o Internacional volta a campo nesta segunda-feira para encarar o Atlético-GO, às 20h, no Beira-Rio, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

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Com Rodrigo Lindoso de volta, o técnico Diego Aguirre vai com o que tem de melhor e esperar quebrar a má fase no Brasileirão.

A provável escalação da equipe é a seguinte: Marcelo Lomba; Saravia, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso (Palacios), Edenilson, Taison e Patrick; Yuri Alberto.

Classificação

Com 48 pontos na tabela de classificação, o Internacional está na 10ª posição do Campeonato Brasileiro. Os oito primeiros colocados terão vaga na próxima Libertadores - o sétimo e oitavo colocados disputarão as fases preliminares.