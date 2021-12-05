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Aguirre define escalação do Internacional para encarar o Atlético-GO, nesta segunda

Colorado precisa vencer no Beira-Rio, pela penúltima rodada, para alcançar o grupo de classificados para a próxima Libertadores da América...
LanceNet

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Publicado em 

05 dez 2021 às 16:53

Publicado em 05 de Dezembro de 2021 às 16:53

Na briga para conseguir uma vaga na Copa Libertadores da América de 2022, o Internacional volta a campo nesta segunda-feira para encarar o Atlético-GO, às 20h, no Beira-Rio, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Com Rodrigo Lindoso de volta, o técnico Diego Aguirre vai com o que tem de melhor e esperar quebrar a má fase no Brasileirão.
A provável escalação da equipe é a seguinte: Marcelo Lomba; Saravia, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso (Palacios), Edenilson, Taison e Patrick; Yuri Alberto.
Classificação
Com 48 pontos na tabela de classificação, o Internacional está na 10ª posição do Campeonato Brasileiro. Os oito primeiros colocados terão vaga na próxima Libertadores - o sétimo e oitavo colocados disputarão as fases preliminares.
Crédito: AguirrebuscaclassificaroInterparaapróximaLibertadores(Foto:Divulgação/RicardoDuarte/Internacional

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