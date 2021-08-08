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Agüero sofre lesão e será baixa no Barcelona por até um mês; Philippe Coutinho é liberado para voltar

Com problema na panturrilha direita, atacante argentino perderá início de temporada pelo clube catalão. Brasileiro Coutinho tem a chance de voltar a jogar depois de oito meses...

Publicado em 08 de Agosto de 2021 às 13:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 ago 2021 às 13:41
Crédito: Sara Gordon / Barcelona
Contratado pelo Barcelona para a temporada 2021/22, o atacante Sergio Agüero perderá os primeiros jogos oficiais do time catalão. Neste domingo, a equipe blaugrana informou que o atleta argentino sofreu uma lesão na panturrilha direita e que ele não entrará em campo nas próximas partidas.
+ Veja a tabela e os jogos da La Liga 2021/22Neste domingo, o Barcelona encara a Juventus pelo troféu Joan Gamper, tradicional amistoso de pré-temporada do clube. O atacante argentino não pôde ser relacionado pela lesão, e o time da Catalunha não quis dar uma previsão de volta.
De acordo com informações do jornal "As", porém, a expectativa é que Kun seja desfalque para Ronald Koeman por até um mês. Outras baixas para o duelo com a Juventus são o goleiro Ter Stegen e o zagueiro Lenglet. Ambos têm problemas no joelho.
+ Brasil conquista duas medalhas de prata no último dia dos Jogos Olímpicos de Tóquio: veja o resumo
PHILIPPE COUTINHO DE VOLTA​Se o Barcelona não terá as presenças de Agüero, Ter Stegen e Lenglet, o técnico Ronald Koeman ganhou o reforço de Philippe Coutinho. Sem entrar em campo há mais de oito meses, o meia-atacante brasileiro foi liberado pelo departamento médico catalão e está relacionado para o Joan Gamper.
A última partida do atleta revelado no Vasco da Gama foi ainda em 2020, no dia 29 de dezembro, pelo Campeonato Espanhol. De lá para cá, ele passou por três intervenções no joelho e não entrou mais em campo.

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