Agüero sofre lesão e será baixa no Barcelona por até um mês; Philippe Coutinho é liberado para voltar

Crédito: Sara Gordon / Barcelona

Contratado pelo Barcelona para a temporada 2021/22, o atacante Sergio Agüero perderá os primeiros jogos oficiais do time catalão. Neste domingo, a equipe blaugrana informou que o atleta argentino sofreu uma lesão na panturrilha direita e que ele não entrará em campo nas próximas partidas.

+ Veja a tabela e os jogos da La Liga 2021/22Neste domingo, o Barcelona encara a Juventus pelo troféu Joan Gamper, tradicional amistoso de pré-temporada do clube. O atacante argentino não pôde ser relacionado pela lesão, e o time da Catalunha não quis dar uma previsão de volta.

De acordo com informações do jornal "As", porém, a expectativa é que Kun seja desfalque para Ronald Koeman por até um mês. Outras baixas para o duelo com a Juventus são o goleiro Ter Stegen e o zagueiro Lenglet. Ambos têm problemas no joelho.

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PHILIPPE COUTINHO DE VOLTA​Se o Barcelona não terá as presenças de Agüero, Ter Stegen e Lenglet, o técnico Ronald Koeman ganhou o reforço de Philippe Coutinho. Sem entrar em campo há mais de oito meses, o meia-atacante brasileiro foi liberado pelo departamento médico catalão e está relacionado para o Joan Gamper.