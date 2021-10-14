Aguero revela sobre ida para o Barcelona: 'Não me arrependo'

Sergio Aguero revelou que não se arrepende de ter optado por jogar no Barcelona durante a última janela de transferências. Entretanto, em entrevista ao "El País", o argentino revelou que sonhava atuar ao lado de Lionel Messi com a camisa do clube catalão.- Não me arrependo. Vamos ser sinceros: qual jogador não quer vestir a camisa do Barça? Eu diria que a maioria gostaria de usar essa camisa por mais que o Barça esteja bem ou mal. Cheguei com a expectativa de jogar com Leo e de que se armasse uma boa equipe, que era o que o clube tratava de fazer. Quando me ligaram, pensei: "não importa o que me paguem. Estou me sentindo bem e vou ajudar a equipe o máximo que puder".