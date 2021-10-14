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Aguero revela sobre ida para o Barcelona: 'Não me arrependo'

No entanto, atacante argentino sonhou em atuar ao lado de Lionel Messi com a camisa blaugrana. Aguero se prepara para voltar e pode estrear neste domingo...
LanceNet

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Publicado em 

14 out 2021 às 08:38

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 08:38

Crédito: LLUIS GENE / AFP
Sergio Aguero revelou que não se arrepende de ter optado por jogar no Barcelona durante a última janela de transferências. Entretanto, em entrevista ao "El País", o argentino revelou que sonhava atuar ao lado de Lionel Messi com a camisa do clube catalão.- Não me arrependo. Vamos ser sinceros: qual jogador não quer vestir a camisa do Barça? Eu diria que a maioria gostaria de usar essa camisa por mais que o Barça esteja bem ou mal. Cheguei com a expectativa de jogar com Leo e de que se armasse uma boa equipe, que era o que o clube tratava de fazer. Quando me ligaram, pensei: "não importa o que me paguem. Estou me sentindo bem e vou ajudar a equipe o máximo que puder".
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Desde que chegou, Aguero está afastado dos gramados devido a uma lesão na panturrilha esquerda adquirida durante a pré-temporada. No entanto, o atleta já participou de um jogo-treino diante do Cornellà, anotou um gol e pode pisar no Camp Nou pela primeira vez com a camisa culé neste domingo contra o Valencia.
E sem Messi, o argentino deve assumir um papel de protagonista como um dos nomes mais experientes e vencedores do atual grupo do Barcelona. O clube também conta com retornos importantes para o confronto do final de semana, como o de Jordi Alba e aguarda a recuperação de Dembélé.

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