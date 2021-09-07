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Agüero revela que Barcelona o ofereceu a camisa 10 de Messi, mas atacante não aceitou

Ex-jogador do Manchester City vestia o número no clube inglês, mas optou por não herdar a camisa do amigo, que foi para o Paris Saint-Germain. Ansu Fati ficou com o número...
LanceNet

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Publicado em 

07 set 2021 às 11:04

Publicado em 07 de Setembro de 2021 às 11:04

Crédito: Sara Gordon / Barcelona
Recém-chegado ao Barcelona, o atacante Sergio Agüero não realizou o desejo de jogar com o amigo Lionel Messi, que foi para o Paris Saint-Germain. E segundo o ex-jogador do Manchester City, a camisa 10, que ficou vaga com a partida do maior atleta da história blaugrana, lhe foi oferecida.
+ Veja a tabela e os jogos da La LigaApesar de ser um dos candidatos a vestir o icônico número, Agüero revelou que não aceitou. Para 'Kun', como é conhecido, esta atitude soaria como "falta de respeito" a Messi.
- Não fui eu que apresentei esse cenário e senti que seria um sinal de falta de respeito pelo Messi. Por isso, recusei - disse Agüero, que vestiu a 10 no Atlético de Madrid e no Manchester City, em uma transmissão na "Twitch".
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Sem Agüero, que usará a camisa 19 no clube catalão, a camisa 10 também foi oferecida ao brasileiro Philippe Coutinho, que optou por permanecer com a 14. O novo camisa 10 do Barcelona será o atacante Ansu Fati.

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