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Eleições presidenciais

Quem não quiser Nossa Senhora como padroeira, que se mude do Brasil, diz Lula

Candidato à reeleição também voltou a falar sobre proibição de bets

Publicado em 29 de Setembro de 2026 às 15:16

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

29 set 2026 às 15:16
Lula
Lula diz ter escutado boatos sobre tentantivas de retirar N.S Aparecida do posto de padroeira Paulo Pinto/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta terça-feira, 29, que ouviu "boatos" sobre a possibilidade de Nossa Senhora Aparecida ser retirada do posto de padroeira do Brasil. Reforçou que pretende manter Nossa Senhora como padroeira e que "quem não quiser, que se mude do Brasil".

"Nesta semana, saíram boatos de que vão querer desfazer a ideia de que Nossa Senhora Aparecida não seja mais padroeira do Brasil. Eu respeito todas as religiões, a católica, a evangélica, as de matrizes africanas, respeito até os ateus. Mas enquanto eu for presidente da República, Nossa Senhora Aparecida será a padroeira do Brasil. Quem não quiser, que mude do Brasil", afirmou o presidente.

Nossa Senhora é padroeira do Brasil oficialmente desde 1930, quando o então papa Pio XI assinou um decreto declarando-a padroeira. O reconhecimento pelo Estado brasileiro veio em 1980, durante a ditadura militar, no governo de João Figueiredo. Foi naquele ano que o governo brasileiro declarou o dia 12 de outubro feriado nacional em homenagem a Nossa Senhora. O feriado está diretamente ligado à religião católica e não abarca outras crenças.

Lula também voltou a falar sobre a medida de proibição das bets. Repetiu que os clubes de futebol estão reclamando da proibição, mas que terão de dar um jeito de contornar a queda de receitas. Afirmou que sabe que "tem muita gente devendo" e voltou a contar histórias de pessoas endividadas que chegaram a se matar.

"Não vou permitir que o dinheiro do leite seja usado para a jogatina", declarou.

O presidente participou de caminhada ao lado do candidato do PT ao governo do Ceará, Elmano de Freitas, e dos candidatos ao Senado Cid Gomes (PSB) e Luizianne Lins (Rede).

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