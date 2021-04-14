Aguero pede alto salário aos clubes que desejam o contratar

O atacante Sergio Aguero está pedindo um salário de 12 milhões de euros (R$ 81 milhões) aos clubes interessados em contratá-lo, segundo o "La Gazzetta dello Sport". Juventus e Barcelona são as principais equipes na disputa pelo argentino.Ambos enxergam a chegada do veterano como uma grande oportunidade, por conta do custo zero já que o centroavante termina seu contrato com o Manchester City ao final da temporada. Por conta disso, o jogador que sacar uma rentabilidade máxima, uma vez que esse deve ser o último bom contrato do atleta na Europa.