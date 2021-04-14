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futebol

Aguero pede alto salário aos clubes que desejam o contratar

Argentino está pedindo cerca de R$ 81 milhões por temporada, segundo a imprensa italiana. Clubes interessados no atleta passam por período de dificuldade econômica...

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 11:01

LanceNet

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Publicado em 

14 abr 2021 às 11:01
Crédito: MARTIN RICKETT / POOL / AFP
O atacante Sergio Aguero está pedindo um salário de 12 milhões de euros (R$ 81 milhões) aos clubes interessados em contratá-lo, segundo o "La Gazzetta dello Sport". Juventus e Barcelona são as principais equipes na disputa pelo argentino.Ambos enxergam a chegada do veterano como uma grande oportunidade, por conta do custo zero já que o centroavante termina seu contrato com o Manchester City ao final da temporada. Por conta disso, o jogador que sacar uma rentabilidade máxima, uma vez que esse deve ser o último bom contrato do atleta na Europa.
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No entanto, a Velha Senhora e o Barça atravessam um momento ruim no aspecto econômico e não devem bancar este salário. O Paris Saint-Germain monitora a situação e pode sondar Aguero caso Mbappé não renove com o clube.

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