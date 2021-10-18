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Agüero celebra estreia pelo Barcelona: 'Muito feliz'

Após deixar o Manchester City no fim da última temporada, argentino entrou em campo pela primeira vez no último domingo depois de se recuperar de lesão na panturrilha direita...
LanceNet

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Publicado em 

18 out 2021 às 17:23

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 17:23

Crédito: LLUIS GENE / AFP
Anunciado como reforço do Barcelona no fim de maio, o atacante Sergio Agüero finalmente fez sua estreia no clube catalão. Após lesionar a panturrilha direita em agosto, durante a pré-temporada, o argentino entrou em campo pela primeira vez no último domingo, na vitória blaugrana sobre o Valencia.- De fora você sofre muito mais. Há que ter paciência. Eu estou muito feliz com a estreia. Mas o mais importante é que ganhamos o jogo - disse o ex-jogador do Manchester City.
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Agüero entrou aos 42 minutos do segundo tempo, no lugar do lateral-direito Sergiño Dest, mas pouco participou do jogo. Quando chamado pelo técnico Ronald Koeman, o argentino ouviu da torcida do Barcelona os gritos de "Kun, Kun, Kun", que é seu apelido.
- A pessoas cantaram meu nome. A música era incrível. Agora tenho que mostrar o carinho que eles me deram. Não posso abraçar um por um, mas espero que gostem do meu jogo - concluiu o argentino.
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Agüero usará a camisa 19 no Barcelona, número que ele vestiu na seleção argentina, na Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Em setembro, porém, o jogador revelou que o clube catalão o ofereceu a camisa 10, que era usada por Messi, mas o atacante não quis aceitar.

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