Agüero celebra estreia pelo Barcelona: 'Muito feliz'

Crédito: LLUIS GENE / AFP

Anunciado como reforço do Barcelona no fim de maio, o atacante Sergio Agüero finalmente fez sua estreia no clube catalão. Após lesionar a panturrilha direita em agosto, durante a pré-temporada, o argentino entrou em campo pela primeira vez no último domingo, na vitória blaugrana sobre o Valencia.- De fora você sofre muito mais. Há que ter paciência. Eu estou muito feliz com a estreia. Mas o mais importante é que ganhamos o jogo - disse o ex-jogador do Manchester City.

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Agüero entrou aos 42 minutos do segundo tempo, no lugar do lateral-direito Sergiño Dest, mas pouco participou do jogo. Quando chamado pelo técnico Ronald Koeman, o argentino ouviu da torcida do Barcelona os gritos de "Kun, Kun, Kun", que é seu apelido.

- A pessoas cantaram meu nome. A música era incrível. Agora tenho que mostrar o carinho que eles me deram. Não posso abraçar um por um, mas espero que gostem do meu jogo - concluiu o argentino.

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