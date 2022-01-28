Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • 'Agradeço às comissões técnicas, mas não todas', diz Michael ao se despedir do Flamengo
futebol

'Agradeço às comissões técnicas, mas não todas', diz Michael ao se despedir do Flamengo

Aos 25 anos, atacante deixa o Rubro-Negro para assinar com o Al Hilal, da Arábia Saudita...

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 11:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jan 2022 às 11:05
Já com uma emocionante despedida ao Flamengo feita, Michael deixará o Brasil nas próximas horas rumo à Arábia Saudita, onde atuará no Al Hilal pelas três temporadas a seguir. E uma fala do atacante, em entrevista recente à "FlaTV", chamou a atenção dos rubro-negros: o agradecimento às comissões técnicas do clube com direito a uma exceção (não revelada). – Eu agradeço a Deus antes de tudo. Minha família, mas eu agradeço ao Flamengo. Quando eu falo Flamengo, eu falo vocês funcionários, eu falo comissão técnica, não todas. Com todo respeito, mas não todas. Mas, agradeço muito ao Marcos, ao Bruno e a esses jogadores, que são f***.
- Não falo futebol, não. Falo pessoa. Esse grupo aqui… eles são torcedores pelo que são fora de campo. A ajuda que cada um aqui proporciona um para o outro é f***. Não é família, mas são bem próximos de ser.
Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW
Michael chegou ao Flamengo para a temporada 2020, após os cariocas vencerem a concorrência no mercado. Assim, por 7,5 milhões de euros (R$ 34,5 milhões na cotação da época), tirou o jogador do Goiás.
> Veja a tabela do Cariocão
O atacante, revelação do Brasileirão de 2019, tardou a se encaixar, passou pelas mãos de Jorge Jesus, Domènec Torrent, Rogério Ceni e Renato Gaúcho e só foi deslanchar do meio de 2021 para frente.
Ele encerrou o último ano o ano como um dos nomes mais decisivos do time, com 19 gols e dez assistências. Ao todo, Michael somou 105 jogos pelo Flamengo, com 23 gols e 14 assistências.
Crédito: Michaeljogou105partidaspeloFlamengo(Foto:MarceloCortes/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Shakira antes de Copacabana: estrela já fez show a R$ 5 em Uberlândia e foi jurada da Banheira do Gugu
Imagem de destaque
Derrota histórica de Lula, vitória da oposição, tensão com Senado: como imprensa internacional noticiou rejeição a Messias
Vitória foi a primeira cidade do Estado a iniciar a vacinação em crianças
Doenças respiratórias: vacinação é essencial para a prevenção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados