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Agradecimento a John Textor e Erison 'tietado': torcida do Botafogo rouba a cena em Brasília

Com quase 30 mil pessoas no Estádio Mané Garrincha, torcedores do Botafogo fizeram time de Luís Castro se sentir em casa em goleada sobre o Ceilândia...

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 20:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 abr 2022 às 20:13
A torcida do Botafogo de Brasília demorou três anos para reencontrar o time e não deixou a oportunidade de fazer uma festa escapar. De cartazes a canções, os pouco menos de 30 mil presentes no Estádio Mané Garrincha na vitória por 3 a 0 sobre o Ceilândia foram protagonistas.+ Onipresente: Gustavo Sauer é o jogador com mais desarmes e dá assistência em estreia pelo Botafogo
Desde antes do dia do jogo, ainda quando a equipe havia desembarcado em Brasília, a torcida mostrou que chegaria para fazer barulho. Luís Castro foi o mais comemorado pelos torcedores naquela terça-feira, na entrada do B Hotel.
No Mané Garrincha, as cartas mudaram. Um torcedor levou um cartaz agradecendo John Textor, investidor que comprou 90% da SAF do clube, pela aquisição. O norte-americano sequer estava lá, mas a mensagem não pôde ter passada batida.
"Obrigado John Textor por retornar a esperança para nós!", estava no cartaz.
Crédito: TorcedordoBotafogolevacartazagradecendoJohnTextor(Foto:VítorSilva/Botafogo

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