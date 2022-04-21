Agradecimento a John Textor e Erison 'tietado': torcida do Botafogo rouba a cena em Brasília

A torcida do Botafogo de Brasília demorou três anos para reencontrar o time e não deixou a oportunidade de fazer uma festa escapar. De cartazes a canções, os pouco menos de 30 mil presentes no Estádio Mané Garrincha na vitória por 3 a 0 sobre o Ceilândia foram protagonistas.+ Onipresente: Gustavo Sauer é o jogador com mais desarmes e dá assistência em estreia pelo Botafogo

Desde antes do dia do jogo, ainda quando a equipe havia desembarcado em Brasília, a torcida mostrou que chegaria para fazer barulho. Luís Castro foi o mais comemorado pelos torcedores naquela terça-feira, na entrada do B Hotel.

No Mané Garrincha, as cartas mudaram. Um torcedor levou um cartaz agradecendo John Textor, investidor que comprou 90% da SAF do clube, pela aquisição. O norte-americano sequer estava lá, mas a mensagem não pôde ter passada batida.

"Obrigado John Textor por retornar a esperança para nós!", estava no cartaz.