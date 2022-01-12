Agente revela o que faltou para Allegri assumir o Real Madrid

Giovanni Branchini, empresário de Massimiliano Allegri, revelou o que faltou para que o comandante da Juventus assume o Real Madrid. Em entrevista à "Sky Sports", o agente afirmou que as negociações estavam encaminhadas antes da história dar uma reviravolta.- Allegri esteve a um passo de ser nomeado técnico do Real Madrid em maio. Tudo estava certo. Apenas tinha que assinar o contrato. Logo depois optou por assinar com a Juventus.

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De acordo com o "As", a negativa do italiano se deu por dois motivos. O primeiro se deu por conta do período em que Zidane deixou a equipe. O francês vinha dando sinais de que não iria seguir no clube nos primeiros meses de 2021, mas o trabalho de Zizou seguiu até o dia 27 de maio.

Em segundo lugar, Allegri viu a necessidade de assumir uma nova equipe e decidiu aceitar a proposta da Velha Senhora, que havia demitido Andrea Pirlo. Assim, o Real Madrid buscou o nome de Carlo Ancelotti, que dirigia o Everton, da Inglaterra.