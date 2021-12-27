Agente indica saída de Arthur da Juventus: 'Encontraremos solução'

Em baixa na Juventus, o meia Arthur pode estar de saída da equipe italiana já nesta janela de transferências. De acordo com o empresário do jogador, Federico Pastorello, uma mudança de ares seria importante para o atleta, principalmente por conta da Copa do Mundo do ano que vem, no Qatar.

+ Jorge Jesus está chateado com dirigentes do Flamengo, afirma jornal - É sobre ser protagonista no seu clube, neste ano em particular com o Mundial à porta. Estamos a avaliar com a Juventus, com muita coerência e participação junto do clube. Há serenidade, encontraremos solução, se houver necessidade - afirmou o agente durante o 'Globe Soccer Awards'.

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Nas últimas semanas, Sevilla, Liverpool, PSG e Bayern de Munique foram os citados pela imprensa italiana como possíveis destinos do meia. Revelado pelo Grêmio, Arthur foi comprado pelo Barcelona em 2018, mas foi vendido dois anos depois a Velha Senhora, onde também não obteve brilho.