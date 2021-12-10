Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Agente diz que Haaland pode mudar de clube em 2022 e cita Real Madrid, Barcelona, Bayern e Manchester City
futebol

Agente diz que Haaland pode mudar de clube em 2022 e cita Real Madrid, Barcelona, Bayern e Manchester City

Empresário Mino Raiola afirma que decisão sobre futuro do artilheiro do Borussia Dortmund será tomada em breve e mostra os possíveis destinos para o jovem de 21 anos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 dez 2021 às 09:57

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 09:57

Considerado como um dos empresários mais influentes da atualidade no mundo do futebol, o italiano Mino Raiola voltou a falar sobre o futuro de Erling Haaland. Agente do jogador do Borussia Dortmund, o representante afirmou, pela primeira vez, que o atleta pode deixar o clube alemão ao final da temporada atual. Em entrevista à emissora germânica "Sport1", Raiola descartou a saída do atleta na janela de transferências do inverno europeu, que ocorre em janeiro, mas não excluiu a possibilidade de uma negociação no meio do ano.
- Há uma grande chance de Haaland partir no próximo verão (meio de 2022). Vamos contar ao Borussia Dortmund qual é a nossa ideia e o Borussia Dortmund nos contará as ideias deles. Mas nenhuma decisão sobre o futuro de Erling será tomada no inverno. Talvez neste verão, talvez no verão seguinte (meio de 2023). Veremos - disse Mino Raiola.
+ Veja a tabela e os jogos da Bundesliga
Na última quinta-feira, o empresário, em entrevista ao mesmo canal, já havia citado que pensa numa transferência do jogador "há dois anos" e que sabe quais clubes podem aparecer como destino. Desta vez, porém, o agente abriu o jogo e citou nominalmente as equipes.
- Erling Haaland dará o próximo passo. Bayern de Munique, Real Madrid, Barcelona, ​​Manchester City... estes são os grandes clubes aos quais ele pode ingressar - disse Raiola, que ainda abordou especificamente o clube inglês:
Outro ponto abordado durante a entrevista foi sobre o valor para que Haaland deixe o Signal Iduna Park. Diante de muita especulação sobre uma possível redução no valor da multa rescisória para 75 milhões de euros (R$ 470 milhões), Raiola não confirmou o preço e tratou como assunto confidencial.
- Isso fica entre mim e o jogador. Existem apenas duas partes que podem dizer algo ao mundo exterior: clube e jogador. Sabemos exatamente o que deve acontecer. Estruturamos isso muito claramente com o Borussia Dortmund - frisou Mino Raiola.
Crédito: ErlingHaalandtemcontratocomoBorussiaDortmundatéjunhode2024(Foto:INAFASSBENDER/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona bayern de munique borussia dortmund manchester city real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados