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futebol

Agente de Vitor Roque, André Cury notifica o Cruzeiro e promete ir à Justiça

Empresário do futebol quer saber quem foi que emitiu a nota oficial na qual ele diz que foi ofendido pelo clube mineiro...
LanceNet

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Publicado em 

27 abr 2022 às 19:45

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 19:45

O empresário André Cury, agente do atacante Vitor Roque, e o Cruzeiro seguem em atrito público após a saída do jogador para o Athletico-PR. Cury enviou uma notificação extrajudicial ao clube celeste. Ele solicita a identificação do autor da nota oficial emitida no dia 12 de abril, afirmando que o agente teria uma "obscena e já conhecida falta de ética" no negócio que levou o jovem jogador ao Furacão. Cury exige que o fato seja esclarecido em 48 horas, a partir do recebimento da notificação, e que o Cruzeiro identifique o responsável pelo texto. Caso contrário, o empresário acionará a Justiça, informando a prática de crime de calúnia e difamação cuja responsabilidade recairá ao clube.A rescisão de Vitor Roque com o Cruzeiro foi publicada no BID da CBF por força de liminar judicial. A ação movida em nome do jogador está correndo em segredo de justiça, na 14ª Vara do Trabalho em Belo Horizonte. O Cruzeiro criticou André Cury no negócio e afirmou que formalizou uma proposta de renovação do contrato na Federação Mineira de Futebol, fazendo jus ao direito de prioridade na renovação do primeiro contrato profissional, o que teria sido ignorado pelo agente. - O Cruzeiro, verificando a obscena e já conhecida falta de ética de André Cury, mas determinado em contar com o atleta, e no exercício do seu direito de renovação do primeiro contrato de trabalho previsto pela Lei Pelé, foi diligente e formalizou sua proposta com protocolo do documento na Federação Mineira de Futebol - postou a Raposa na ocasião.
O Cruzeiro ainda não se manifestou sobre a notificação de Cury.
Crédito: Asaídade VitorRoquedoCruzeiroaindageraatritosentreoclubeeoseuagente,AndréCury(StaffImages/Cruzeiro

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