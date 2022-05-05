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futebol

Agente de Paulo Sousa detona fala de Jorge Jesus sobre Flamengo: 'Perturbado'

'Apesar do seu largo histórico, a referida pessoa consegue subir muitos patamares em mais um episódio vergonhoso', diz trecho de nota oficial do empresário do técnico rubro-negro...

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 17:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mai 2022 às 17:46
Horas após as declarações bombásticas de Jorge Jesus ao blog do jornalista Renato Maurício Prado, no "UOL, o empresário de Paulo Sousa, Hugo Cajuda, se manifestou através de uma nota oficial e disparou contra o ex-técnico do Flamengo, que chegou a dar um prazo para o clube o contratá-lo novamente (20 de maio). O agente de Paulo Sousa vê o episódio como "vergonhoso" e diz que Jesus, que estaria "perturbado e desesperado", cometeu "um ataque nunca antes visto a colegas de profissão e compatriotas", cobrando um pedido de desculpas. No entanto, Cajuda não cita o nome de JJ.
> 'Jesus nunca escondeu que gostaria de voltar ao Flamengo', diz jornalista português
Confira a nota, divulgada pela assessoria de imprensa, na íntegra:
"A (falta de) vergonha sai à rua
Sem surpresa assistimos a mais um momento deplorável, de alguém que só estando perturbado e desesperado pode revelar tamanha falta de ética, falta de respeito e falta de profissionalismo. Apesar do seu largo histórico, a referida pessoa consegue subir muitos patamares em mais um episódio vergonhoso.
Esta é a continuidade do “eu” sempre a sobrepor-se ao “nós”, do uso da pandemia, um tema tão grave, para justificar desastres, como o que aconteceu no Benfica, ou como justificativa para abandonar o Flamengo poucos dias após renovar e num momento delicado para o clube. As explicações e as desculpas deveriam ser dadas aos benfiquistas por terem visto ser gastos 150 milhões de euros para conquistarem zero títulos.
A referida pessoa revela total ausência de sentimentos para com a instituição Flamengo, ao contrário do que apregoa, porque a tentativa de desestabilizar um clube “amigo” desta forma é inaceitável.
> Declaração do técnico é vista no Flamengo como 'troco'
É um ataque nunca antes visto a colegas de profissão e compatriotas, mas mais do que isso, é um ataque à classe dos treinadores profissionais de futebol, um ataque à ética e à dignidade.
Agradecemos os muitos contatos de treinadores e outros profissionais do mundo do futebol, em especial dos que trabalham no Brasil e que nos têm procurado para manifestar o seu total repúdio para com esta situação com a qual não concordam.
Deveria ser uma obrigação pessoas com esta notoriedade terem comportamentos exemplares, passando mensagens positivas ao mundo, em vez daquilo a que estamos a assistir.
Hugo Cajuda"
Crédito: PauloSousa,atualtécnicodoFlamengo,eJorgeJesus(Fotos:VicenzoPinto/AFP;MiguelRiopa/AFP

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