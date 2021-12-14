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Agente de 'novo Haaland' recusa proposta do Barcelona; Dortmund pode ser destino de joia alemã

Karim Adeyemi estava na mira do Barcelona, mas o empresário do atleta acredita que a ida para a Bundesliga é a melhor opção para o jovem atacante do RB Salzburg...
LanceNet

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Publicado em 

14 dez 2021 às 11:59

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 11:59

Karim Adeyemi, tratado como o "novo Haaland", não será jogador do Barcelona em um futuro próximo. Durante a premiação do Golden Boy, Thomas Salomon, empresário do atacante, afirmou que já recusou a proposta do clube culé e deu dicas sobre o futuro do jovem atacante do RB Salzburg.- Há alguns dias dissemos "não" para a proposta do Barcelona. O Barça já não é uma opção para Karim. O melhor para ele é um clube alemão. Em dois ou três anos, veremos o que acontece.
> Veja a tabela da Bundesliga​​Além do Barcelona, o empresário confirmou que propostas do Real Madrid e da Inter de Milão também foram recusadas. Com isso, o caminho natural para o jovem de 19 anos é que vista a camisa do Borussia Dortmund ou do Bayern de Munique.
Os bávaros possuem um setor ofensivo muito forte e Lewandowski tem contrato com o clube até 2023. Já o Dortmund deve perder Haaland ao fim dessa temporada e a reposição com Adeyemi seria ideal para ambas as partes uma vez que o atleta teria mais chances de jogar e se desenvolver.
Crédito: AdeyeminãoserájogadordoBarcelonanapróximatemporada(Foto:KRUGFOTO/APA/AFP

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