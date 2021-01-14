Agente de Haaland quer que atacante se transfira para o Barcelona

Um dos principais atacantes do mundo, o jovem Erling Haaland pode estar a caminho do Barcelona. Segundo a imprensa catalã, o jogador de 20 anos tem a possibilidade de deixar o Borussia Dortmund ao final da temporada, e o clube blaugrana aparece como provável destino.
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De acordo com informações da "Catalunya Ràdio", o empresário de Haaland, o italiano Mino Raiola, quer melhorar sua relação com a direção do Barcelona, e, para isso, quer colocar sua principal estrela no cenário atual no clube blaugrana.
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Haaland é um dos nomes mais cobiçados no mercado, tendo marcado incríveis 35 gols em 34 partidas com a camisa do Borussia Dortmund. Segundo o jornal "Daily Mirror", da Inglaterra, os planos de Raiola podem frustrar Manchester City e Manchester United, que têm interesse no norueguês.