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Agente de Dentinho esfria possível retorno do atacante ao Corinthians

Ex-jogador e campeão do mundo com a Seleção Brasileira, Gilberto Silva cuida da carreira do jogador do Shakhtar Donetsk-UCR, mas no momento não vê o Brasil como destino...

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 15:44

LanceNet

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Publicado em 

05 abr 2021 às 15:44
Crédito: Divulgação / Site oficial do Shakhtar Donetsk
Em meio às indefinições sobre o retorno do futebol e os problemas financeiros, o torcedor do Corinthians segue sonhando com dias melhores e um dos desejos mais frequentes é a volta de Dentinho ao clube. Em fim de contrato com o Shakhtar Donetsk-UCR, o atacante teve seu nome ligado ao Timão, mas de acordo com seu empresário, isso não deve acontecer neste momento.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
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No último domingo, o ex-atleta e campeão mundial com a Seleção Brasileira Gilberto Silva falou da situação de seu agenciado em entrevista para o programa "Mesa Redonda", da TV Gazeta. O empresário admitiu a forte ligação de Dentinho com o Alvinegro, mas diz que não negocia com clubes do Brasil.
- Pode ser que o Dentinho volte ao Brasil em algum momento. O contrato dele com o Shakhtar acaba em novembro, então pode ser. O Dentinho já está há um bom tempo fora do pais. Tem uma ligação muito forte com o Corinthians, mas ainda não estamos negociando com clubes do Brasil. Vamos aguardar o momento certo - revelou Gilberto.
Como o contrato do atacante com o Shakhtar termina em novembro, ele já poderia assinar um pré-contrato a partir de maio, seis meses antes do encerramento do vínculo. Embora ambas as partes nunca tenham escondido o desejo de concretizar esse retorno, nos bastidores do clube o negócio é tratado como complicado e pode não acontecer no futuro próximo.
Aos 32 anos e desde 2011 no futebol da Ucrânia, Dentinho pode explorar outros mercados antes de retornar ao Brasil, ou mesmo seguir no Shakhtar. Fato é que a volta do atacante ao Timão não deve acontecer em 2021.

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