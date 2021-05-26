Agente de Abel Ferreira sai em defesa do treinador e dispara contra presidente da FPF

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Hugo Cajuda, empresário de Abel Ferreira, saiu em defesa do técnico português, nesta segunda-feira, após críticas feitas pelo presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, em entrevista à TV Gazeta, sobre as falas do comandante alviverde em relação ao estadual.Em entrevista ao UOL ESPORTE, Hugo salientou que a fala do mandatário da FPF é algo “anormal”. O agente considera que “não é trabalho do Reinaldo analisar as palavras de Abel na imprensa”

– Ele poderia usar esse tempo para cuidar do próprio trabalho. Qual é o trabalho? Programar e decidir, juntamente com a CBF, a melhor forma de organizar um calendário que protegesse e valorizasse o futebol, o jogador e o treinador no Brasil. É uma pena o senhor presidente da FPF ficar preocupado com as palavras do Abel, ao invés de olhar para as próprias obrigações – disse.O empresário ainda aproveitou para elogiar o trabalho de Abel Ferreira no Palmeiras e falar o futuro do técnico e uma possível ida para a Europa no futuro.

– O Abel já recebeu diferentes ofertas para sair do Palmeiras, de vários países. Propostas que, de certa forma, pagavam três ou quatro vezes mais de salário. Mas, neste momento, ele está focado só no Palmeiras. Penso que o clube também está muito contente com ele, a forma de trabalhar e os resultados. Ao mesmo tempo, o cenário de um clube da Europa também é válido e possível, porque, efetivamente, dois clubes da Europa já fizeram oferta pelo Abel. No futuro, isso vai voltar a acontecer – finalizou Hugo.