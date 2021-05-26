AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Agente de Abel Ferreira sai em defesa do treinador e dispara contra presidente da FPF
futebol

Agente de Abel Ferreira sai em defesa do treinador e dispara contra presidente da FPF

O empresário ainda aproveitou para elogiar o trabalho e falar o futuro do técnico e uma possível ida para a Europa no futuro...

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 14:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mai 2021 às 14:16
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Hugo Cajuda, empresário de Abel Ferreira, saiu em defesa do técnico português, nesta segunda-feira, após críticas feitas pelo presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, em entrevista à TV Gazeta, sobre as falas do comandante alviverde em relação ao estadual.Em entrevista ao UOL ESPORTE, Hugo salientou que a fala do mandatário da FPF é algo “anormal”. O agente considera que “não é trabalho do Reinaldo analisar as palavras de Abel na imprensa”
– Ele poderia usar esse tempo para cuidar do próprio trabalho. Qual é o trabalho? Programar e decidir, juntamente com a CBF, a melhor forma de organizar um calendário que protegesse e valorizasse o futebol, o jogador e o treinador no Brasil. É uma pena o senhor presidente da FPF ficar preocupado com as palavras do Abel, ao invés de olhar para as próprias obrigações – disse.O empresário ainda aproveitou para elogiar o trabalho de Abel Ferreira no Palmeiras e falar o futuro do técnico e uma possível ida para a Europa no futuro.
– O Abel já recebeu diferentes ofertas para sair do Palmeiras, de vários países. Propostas que, de certa forma, pagavam três ou quatro vezes mais de salário. Mas, neste momento, ele está focado só no Palmeiras. Penso que o clube também está muito contente com ele, a forma de trabalhar e os resultados. Ao mesmo tempo, o cenário de um clube da Europa também é válido e possível, porque, efetivamente, dois clubes da Europa já fizeram oferta pelo Abel. No futuro, isso vai voltar a acontecer – finalizou Hugo.
Abel Ferreira chegou ao Palmeiras em Novembro de 2020 e, em menos de quatro meses de trabalho, conquistou os títulos da Libertadores e Copa do Brasil. O treinador português tem contrato com o Verdão até dezembro de 2022.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vazamento de água chama a atenção em avenida de Jardim Camburi
Vazamento de água chama a atenção em avenida de Jardim Camburi; vídeo
Imagem de destaque
Sam Neill, ator de 'Jurassic Park', morre aos 78 anos
Imagem BBC Brasil
Os brasileiros que processam as bets para conseguir receber seus prêmios

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados