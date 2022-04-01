futebol

Agenda: Santos terá maratona de jogos por três competições em abril

Peixe estreia no Brasileiro, na Copa Sul-Americana e terá jogo pela Copa do Brasil...

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 10:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 abr 2022 às 10:31
Depois da "mini pré-temporada", o Santos terá uma maratona de jogos neste mês de abril. A equipe de Fabián Bustos vai disputar sete jogos sendo três pelo Campeonato Brasileiro, o jogo de ida pela terceira fase da Copa do Brasil e as três primeiras rodadas Copa Sul-Americana.As Sereias da Vila terão mais três rodadas pelo Campeonato Brasileiro Feminino, sendo dois jogos em casa. Nas categorias de base, o Sub-15 e o Sub-17 estreiam pelo Campeonato Paulista e terão as três primeiras rodadas.
Santos:
05/04 (ter): Banfield x Santos - 19h15 - Sul-Americana09/04 (sáb): Fluminense x Santos, Maracanã – 16h30 - Brasileiro13/04 (qua): Santos x Universidade Católica - 19h15 - Sul-Americana17/04 (dom): Santos x Coritiba, Vila Belmiro – 11h - Brasileiro20 ou 21/04: Coritiba x Santos - Copa do Brasil24/04 (dom): Santos x América-MG, Vila Belmiro – 16h - Brasileiro28/04 (qui): Unión La Calera x Santos - 21h30min - Sul-AmericanaSereias:
03/04 (dom) : Avaí/Kindermann x Sereias, Carlos Alberto Costa Neves - 15h - Brasileiro17/04 (dom): Sereias x Cresspom - 11h - Brasileiro23/04 (sáb): Sereias x Grêmio - 21h30min - Brasileiro
Sub-15:
16/04 (sáb): Santos x Mauá, CT Rei Pelé – 9h - Paulista23/04 (sáb): Portuguesa x Santos, Ulrico Mursa – 9h - Paulista30/04 (sáb): Santos x Jabaquara, CT Rei Pelé - 9h - Paulista
Sub-17:
16/04 (sáb): Santos x Mauá, CT Rei Pelé - 11h - Paulista23/04 (sáb): Portuguesa x Santos, Ulrico Mursa - 11h - Paulista30/04 (sáb): Santos x Jabaquara, CT Rei Pelé - 11h - Paulista
Crédito: Fabián Bustos prepara o Santos para maratona de jogos em abril (Foto: Divulgação/SantosFC

