Agenda: Confira todos os jogos do Santos no mês de novembro

O mês de novembro do Santos terá sequência dura na reta final do Campeonato Brasileiro. Sete rodadas previstas, mas apenas cinco datas foram confirmadas pela CBF. O Peixe recebe Palmeiras, Red Bull Bragantino, Chapecoense e Fortaleza na Vila Belmiro e duela como visitante contra Atlético-GO, Corinthians e Internacional.As Sereias da Vila terão decisão na semifinal contra o São Paulo e se avançar para a final do Paulistão Feminino vão encarar o vencedor de Corinthians e Ferroviária. Nas categorias de base, o Santos terá rodadas pelo Paulista Sub-15, Sub-17 e Sub-20. Neste mês também começa o Paulista Feminino Sub-17, as Sereinhas foram campeãs da última edição e vão tentar o título novamente.
Profissional
07/11 (dom): Santos x Palmeiras, às 16h, na Vila Belmiro - 30ª rodada do Brasileiro10/11 (qua): Santos x Red Bull Bragantino, às 19h, na Vila Belmiro - 31ª rodada do Brasileiro13/11 (sab): Atlético-GO x Santos, às 17h, no Antônio Accioly - 32ª rodada do Brasileiro17/11 (qua): Santos x Chapecoense, às 19h, na Vila Belmiro - 33ª rodada do Brasileiro21/11 (dom): Corinthians x Santos, às 16h, na Neo Química Arena - 34ª rodada do Brasileiro24/11 (qua): Santos x Fortaleza, às 19h, na Vila Belmiro - 35ª rodada do Brasileiro (sujeita a alteração*)28/11 (dom): Internacional x Santos, às 16h, no Beira-Rio - 36ª rodada do Brasileiro (sujeita a alteração*)Sereias da Vila
01/11 (seg): São Paulo x Sereias, às 17h, na Arena Barueri - duelo de volta da semifinal do Paulistão Feminino
Sub-20
04/11 (qui): Amparo x Santos, às 15h, Estádio José de Araújo Cintra - 14ª rodada do Paulista Sub-2011/11 (qui): Santos x Guarani, às 15h, no CT Rei Pelé - 15ª rodada do Paulista Sub-2015/11 (seg): Taubaté x Santos, às 15h, Estádio Joaquim de Morais Filho - 16ª rodada do Paulista Sub-20
Sub-17
06/11 (sab): Santos x Comercial FC, às 11h, em Santos13/11 (sab): Santos x Red Bull Bragantino, às 11h, em Santos20/11 (sab): Red Bull Bragantino x Santos, às 10h, Jarinu24/11 (qua): Comercial FC x Santos, às 11h, Ribeirão Preto27/11 (sab): Santos x UA Barbarense FC, às 11h, em Santos
Sub-15
06/11 (sab): Santos x Brasilis FC, às 9h, em Santos13/11 (sab): Santos x Batatais FC, às 9h, em Santos20/11 (sab): Batatais FC x Santos, às 9h, em Batatais24/11 (qua): Brasilis FC x Santos, às 9h, Águas de Lindoia27/11 (sab): Santos x Independe FC, às 9h, em Santos
Feminino Sub-17
07/11 (dom): Corinthians x Sereinhas, às 11h, no Estádio Alfredo Schurig - 2ª rodada do Paulista Feminino Sub-1714/11 (dom): Sereinhas x União Mogi, às 15h, no CT Rei Pelé - 3ª rodada do Paulista Feminino Sub-1717/11 (qua): Centro Olímpico x Sereinhas, às 15h, no Estádio Clube da Comunidade Maria Felizarda - 4ª rodada do Paulista Feminino Sub-1721/11 (dom): Sereinhas x Ska Brasil, às 15h, no CT Rei Pelé - 5ª rodada do Paulista Sub-17