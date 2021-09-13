África do Sul demonstra interesse em sediar o Mundial de Clubes de 2021

Crédito: STF / AFP

Após a desistência do Japão em sediar o Mundial de Clubes de 2021, a Fifa ganhou o primeiro candidato a receber a competição que será disputada em dezembro: a África do Sul. Presidente da Associação Sul-Africana de Futebol (SAFA), Danny Jordan afirmou que levará a ideia à entidade máxima do esporte.- A Federação Sul-Africana de Futebol deve obter a aprovação do Governo para realizar o torneio e também estão planejadas reuniões com o Ministro do Esporte. Saberemos a nossa posição até o final da semana - disse Danny Jordan em entrevista à agência "Associated Press", a "AP".

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Segundo Jordan, nos próximos dias deverá ocorrer uma reunião com Fatma Samoura, secretária-geral da Fifa, quando deverá oficializar a candidatura. Patrice Motsepe, presidente da Confederação Africana de Futebol (CAF), que é sul-africano e dono do Mamelodi Sundowns, também é entusiasta da ideia.

Caso a competição seja confirmada no país, o Mamelodi Sundowns, atual campeão nacional, ganharia o direito o disputar o torneio por sede o vencedor do país-sede.

VAGAS PARA O MUNDIAL DE CLUBES

Até o momento, apenas três das sete equipes do Mundial de Clubes estão confirmadas: Chelsea- ING (campeão europeu), Al-Ahly-EGI (campeão africano) e Auckland City-NZL (nomeado pela Confederação da Oceania).

Na América do Sul, Atlético Mineiro, Barcelona de Guayaquil-EQU, Flamengo e Palmeiras estão nas semifinais da Libertadores. Um deles será o representante da Conmebol.

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Na Liga dos Campeões da Concacaf, entidade que rege o futebol da América do Norte, América Central e Caribe, o torneio também está nas semifinais. Os representantes são: Monterrey-MEX e Cruz Azul-MEX e América-MEX e Philadelphia Union-EUA do outro.