Afellay, ex-Barça, anuncia aposentadoria do futebol

Ibrahim Afellay, ex-jogador do Barcelona e seleção holandesa, anunciou sua aposentadoria em um programa de televisão de seu país. O atleta gostaria de ter jogado nesta temporada, mas não recebeu nenhuma proposta desde a última janela de transferências do verão europeu, quando deixou o PSV.- O momento finalmente chegou. Eu tenho isso na minha cabeça há um tempo. Sabia o que queria e o que não queria. Tomei a decisão e estou em paz. Queria continuar mais um ano, mas não a qualquer custo.
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Afellay surgiu como uma das grandes promessas do futebol holandês da última década, chegou ao Barcelona em 2011, com 24 anos, mas não conseguiu ter o sucesso esperado. Por conta de diversas lesões e empréstimos, o atleta não obteve a sequência desejada até que deixou o clube catalão em 2015 para o Stoke City, equipe que defendeu até 2019.