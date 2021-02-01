Afellay, ex-Barça, anuncia aposentadoria do futebol

Ibrahim Afellay, ex-jogador do Barcelona e seleção holandesa, anunciou sua aposentadoria em um programa de televisão de seu país. O atleta gostaria de ter jogado nesta temporada, mas não recebeu nenhuma proposta desde a última janela de transferências do verão europeu, quando deixou o PSV.- O momento finalmente chegou. Eu tenho isso na minha cabeça há um tempo. Sabia o que queria e o que não queria. Tomei a decisão e estou em paz. Queria continuar mais um ano, mas não a qualquer custo.