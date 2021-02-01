Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Afellay, ex-Barça, anuncia aposentadoria do futebol

Ex-jogador estava no aguardo de uma proposta para jogar nesta temporada desde a janela de transferências de verão, mas não conseguiu atrair nenhum interessado...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 fev 2021 às 09:46

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 09:46

Crédito: Afellay não conseguiu ter o sucesso do PSV no Barcelona (Barcelona
Ibrahim Afellay, ex-jogador do Barcelona e seleção holandesa, anunciou sua aposentadoria em um programa de televisão de seu país. O atleta gostaria de ter jogado nesta temporada, mas não recebeu nenhuma proposta desde a última janela de transferências do verão europeu, quando deixou o PSV.- O momento finalmente chegou. Eu tenho isso na minha cabeça há um tempo. Sabia o que queria e o que não queria. Tomei a decisão e estou em paz. Queria continuar mais um ano, mas não a qualquer custo.
> Veja a tabela da La Liga
Afellay surgiu como uma das grandes promessas do futebol holandês da última década, chegou ao Barcelona em 2011, com 24 anos, mas não conseguiu ter o sucesso esperado. Por conta de diversas lesões e empréstimos, o atleta não obteve a sequência desejada até que deixou o clube catalão em 2015 para o Stoke City, equipe que defendeu até 2019.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
EstúdioCast: Ecovias Capixaba acelera ciclo de obras na BR-101 no ES e Sul da Bahia
Imagem de destaque
Adolescente é atropelada e socorrida em estado grave em Vitória
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados