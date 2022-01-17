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Advogado do Botafogo espera que processo definitivo para a chegada de Textor aconteça até 28 de fevereiro

Em entrevista ao site oficial do clube, André Chame afirmou que expectativa é que os últimos detalhes da venda da SAF do Botafogo sejam resolvidos em pouco mais de um mês...
LanceNet

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Publicado em 

17 jan 2022 às 15:29

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 15:29

Quarenta e dois dias. Esse é o prazo que André Chame, porta-voz oficial do negócio da venda da SAF do Botafogo para a Eagle Holdings, acredita que será necessário para que John Textor assuma, de vez, o clube. Após a aprovação do Conselho Deliberativo e dos sócios do Alvinegro, as partes resolvem os últimos detalhes do contrato. + Venda da SAF para John Textor faz marca do Botafogo ser internacionalizada
– Em termos contratuais, a etapa seguinte é a celebração do contrato de mútuo visando o aporte inicial de 50 milhões no Botafogo de Futebol e Regatas. Em paralelo, a equipe da Eagle Holdings iniciará o processo de due diligence, com informações jurídicas, financeiras e contábeis a serem fornecidas pelos profissionais do BFR. Ainda como parte do processo, a assessoria jurídica das duas partes cuidará da redação dos documentos definitivos da operação. Esperamos finalizar todo o processo até 28 de fevereiro - afirmou, em entrevista ao site oficial do Botafogo.
– A due diligence nada mais é do que um processo de auditoria, através do qual a equipe da Eagle Holdings tem a oportunidade de verificar e confirmar se todas as informações que foram enviadas pelo BFR quando da etapa inicial da operação, possuem o devido suporte jurídico, financeiro, contábil e documental - completou André Chame.Teoricamente, o processo para a 'chegada definitiva' de John Textor pode durar até 60 dias. A previsão de André Chame é que a coisa dure menos tempo.
– Esperamos que antes deste prazo já tenhamos a celebração dos documentos definitivos da operação, formalizando a transferência dos ativos do futebol para a Botafogo SAF. Em resumo, em sessenta dias a expectativa é de que todas as etapas legais e burocráticas já estejam concluídas, com a efetiva transferência do futebol para o controle do Investidor - colocou.
Crédito: AndréChameéoporta-vozdaBotafogoSAFcomJohnTextor(Foto:VítorSilva/Botafogo

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